Una lucana alla guida del Centro studi Pier Paolo Pasolini. E’ Maura Locantore di Tito

Maura Locantore, di Tito, nominata direttrice del Centro studi situato a Casarsa della Delizia. Una nomina che arriva dopo 25 anni di studi su Paolini e diversi libri scritti sull’intellettuale friuliano

Un amore a prima vista: dai banchi di scuola, dove iniziò a studiare il poliedrico scrittore Pier Paolo Pasolini, a direttrice del Centro Studi dedicato all’intellettuale situato a Casarsa della Delizia. Maura Locatore, nativa di Tito, è tra le studiose più autorevoli sulla figura di uno dei più grandi intellettuali del secolo scorso. Un percorso lungo 25 anni: dal liceo fino ad oggi, diversi i libri scritti e le esperienze fatte, da dottoranda all’Unibas, poi docente, studiosa di letteratura italiana contemporanea e di critica letteraria cui 4 anni passati nella Capitale per svolgere il ruolo di segretaria del Comitato Nazionale per il centenario di Pasolini, istituito dal Ministero della Cultura e poi il ritorno nei luoghi del cuore pasoliniani, a Casarsa della Delizia.

Ospite della puntata di Caleidoscopio, Locantore ha raccontato l’attualità dello scrittore, curiosità, soffermandosi anche sul nuovo allestimento museale che ha sede nella casa materna di Pasolini con l’obiettivo di creare un’esperienza narrativa e non una semplice visita. Le stanze della casa non si limitano ad accogliere oggetti, ma illustrano, evocano, suggeriscono, risuonano: raccontano. Pubblicata anche la guida “Abitare poeticamente. Casa Colussi a Casarsa” curata dalla stessa Locantore.

Lo ha definito “il poeta che non muore mai”, contemporaneo per il suo pensiero e il suo linguaggio.

Per saperne di più guarda la puntata nel video qui sotto.