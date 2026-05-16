Uniti per Savoia risponde alla maggioranza: “Consiglio comunale dell’inquisizione, ricostruzioni farneticanti”

“Consiglio Comunale dell’Inquisizione”. Così il gruppo di minoranza ‘Uniti per Savoia’ ha voluto intitolare l’ultima seduta consiliare di qualche sera fa, che ha portato poi a un intervento della maggioranza che ha denunciato a mezzo stampa alcune presunte irregolarità sulla precedente gestione delle tasse e in particolare sui rifiuti (qui l’articolo precedente). Arriva però la risposta del gruppo di opposizione, che proponiamo integralmente.

“In seguito alle farneticanti ricostruzioni lette su una serie di organi di stampa locali, tutte sovrapponibili perché, evidentemente, tutte rielaborazioni di un’unica linea narrativa emanata direttamente dalla giunta e dal gruppo di maggioranza, come gruppo di minoranza ci corre l’obbligo di richiedere uno spazio per esporre le nostre ragioni e la nostra interpretazione della caduta. Un ringraziamento a chi questo spazio vorrà concedercelo e buona lettura a chi avrà la pazienza e la volontà di approfondire”.

“È politicamente scorretto e meschino – continua la nota di Uniti per Savoia – utilizzare per la seconda volta una seduta consiliare trasformandola in un’aula di tribunale inquisitorio. Si è parlato del nulla, senza produrre atti a testimonianza dell’accusa e vietando di entrare nel merito dell’argomento, per poi ritrovarsi un articolo preconfezionato dopo soli 15 minuti dalla conclusione dei lavori. È un j’accuse su una questione che ci lascia tranquilli e che riguarda la vostra amministrazione e la società C&C come ex gestore dei servizi tributari”.

“Perché? Ribadiamo il concetto a chi vive ormai di “visioni”: con l’amministrazione Ricciardi: la società C&C s.r.l aveva un contratto per la gestione e l’emissione dei ruoli tributari, comprensiva di riscossione ordinaria e coattiva, con un compenso a percentuale (agio) sull’incasso. Un servizio completo e basato sul risultato.Con l’amministrazione Mastroberti: il contratto con C&C s.r.l. è stato rescisso per affidare la sola gestione dei ruoli alla Publisys S.p.A. al costo di oltre 30.000 € + IVA. Un servizio che NON include accertamento né riscossione coatta. Solo nel consiglio ultimo, e con notevole ritardo, la maggioranza ha manifestato l’intento di affidare la riscossione all’Agenzia delle Entrate. Questo comporterà enormi disservizi per i cittadini, che vedranno il servizio spostarsi dal locale al capoluogo di provincia”.

“È ovvio – continua la nota – che, nonostante la rescissione, la società C&C srl abbia continuato la sua azione di riscossione coattiva per i morosi fino al 31/12/2024. L’Ente ha beneficiato e continua a beneficiare degli incassi di tali azioni, e la società legittimamente pretende somme non ancora ricevute. Non entriamo nel merito delle questioni legali, attendendo che gli organi preposti definiscano le responsabilità”.

Poi sulle accuse della maggioranza: “Con estrema serenità, respingiamo al mittente le accuse di irregolarità tecniche su determine e controlli fiscali. Pretendiamo che ci vengano finalmente fornite le carte per avallare l’intervento delle autorità e chiarire un’accusa dai toni diffamatori e lesivi”.

E in conclusione: “Mentre la maggioranza interroga il passato per giustificare il presente, non si accorge che sta ipotecando il futuro. Siamo certi che nel 2025 non sia stato avviato alcun procedimento di recupero evasori e che non sia stata inviata nemmeno la TARI 25 a tutti i contribuenti. Il risultato? Bollette più care del 30% nel prossimo futuro e un consuntivo che nasconde un evidente “buco tappa-buco”. Si tira a campare con l’avanzo di amministrazione, come una famiglia a cui non basta il mensile e attinge ai risparmi per uno spreco di risorse senza precedenti”, conclude la nota.

redazione