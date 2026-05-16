Leukanìa – Terra della luce: la Basilicata si racconta attraverso la fotografia di Giuseppe Lotito e Antonella Pace

Leukanìa – Terra della luce: la Basilicata si racconta attraverso la fotografia. Il volume di Giuseppe Lotito e Antonella Pace sarà presentato il 16 maggio alle ore 14:00 al Salone Internazionale del Libro di Torino

Sarà presentato ufficialmente sabato 16 maggio, alle ore 14:00, al Salone Internazionale del Libro di Torino, il volume fotografico Leukanìa – Terra della luce, realizzato da Giuseppe Lotito e Antonella Pace, edito da Universosud Edizioni con la compartecipazione del Consiglio regionale della Basilicata.

Un’opera visiva che attraversa la Basilicata non come semplice territorio da documentare, ma come luogo da ascoltare, osservare e riscoprire. Pagina dopo pagina, il volume accompagna il lettore in un viaggio fatto di paesaggi, silenzi, architetture naturali e memorie profonde, restituendo l’immagine di una Lucania autentica, lontana dagli stereotipi e capace di rivelarsi attraverso la forza poetica della luce.

Il titolo Leukanìa richiama l’antico nome greco della regione e rimanda alla radice leukós, luce, splendore. È proprio la luce il filo narrativo dell’intero progetto: una luce che non si limita a illuminare i luoghi, ma li rivela, ne disegna i profili, ne fa emergere la memoria e la dimensione più intima.

Dai calanchi di Aliano al Lago Laudemio, da Matera a Pietrapertosa, da Maratea ai borghi dell’entroterra, il libro raccoglie immagini che invitano a rallentare lo sguardo e a riconoscere il valore di ciò che spesso resta ai margini. Non un catalogo di paesaggi, ma un percorso di conoscenza e consapevolezza, nato dal desiderio di raccontare la Basilicata nella sua essenza più vera: una terra complessa, stratificata, resiliente, capace di custodire bellezza anche nei luoghi meno attesi.

La presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino rappresenta un’occasione significativa per sfogliare insieme queste pagine e lasciarsi guidare alla scoperta della vera anima della Lucania: una regione che non si concede immediatamente, ma che si rivela a chi sceglie di guardarla con attenzione, lentezza e cura.

Leukanìa – Terra della luce è anche un invito a tornare nei luoghi con uno sguardo rinnovato, a riconoscere il patrimonio diffuso della Basilicata e a comprenderne il valore culturale, identitario e umano. Un progetto fotografico che diventa racconto civile, atto di amore verso la terra lucana e testimonianza della sua straordinaria capacità di resistere, trasformarsi e continuare a generare bellezza.

Appuntamento:

Sabato 16 maggio 2026, ore 14:00

Salone Internazionale del Libro di Torino

Presentazione ufficiale del volume Leukanìa – Terra della luce

di Giuseppe Lotito e Antonella Pace

Edizioni Universosud

Con la compartecipazione del Consiglio regionale della Basilicata