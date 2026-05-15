Bandiere Blu, Bardi: la Basilicata tiene il passo e rilancia. Cinque assegnate dalla Foundation for Environmental Education

Anche per la stagione 2026, la Fee ha assegnato la prestigiosa “Bandiera Blu” a cinque comuni lucani. Il presidente: “Questo risultato non è un traguardo scontato, ma la certificazione di una maturità raggiunta dai nostri amministratori e dai nostri operatori balneari”.

La Basilicata si conferma protagonista del turismo di qualità e sostenibile. Anche per la stagione 2026, la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la prestigiosa “Bandiera Blu” a cinque comuni lucani, consolidando il primato della regione lungo entrambe le coste, tirrenica e ionica. Le località che potranno fregiarsi del vessillo sono Maratea (con Marina di Santa Teresa Calaficarra, Macarro Illicini Nera, Castrocucco Secca di Castrocucco e Acquafredda), Bernalda (Lido di Metaponto), Pisticci (Marina di Pisticci), Policoro (Lido Nord e Sud) e Nova Siri (Lido). A completare il successo del sistema turistico lucano è la conferma di Marina di Policoro come approdo turistico selezionato. Il riconoscimento premia non solo la qualità eccellente delle acque di balneazione, verificate attraverso campionamenti regolari, ma anche una gestione del territorio attenta all’ambiente: efficienza della depurazione, potenziamento della raccolta differenziata, arredo urbano curato, incremento delle aree pedonali e delle piste ciclabili.

“Questo risultato – ha detto il Presidente della Regione, Vito Bardi – non è un traguardo scontato, ma la certificazione di una maturità raggiunta dai nostri amministratori e dai nostri operatori balneari. In un anno in cui diverse località italiane hanno perso lo status, la Basilicata tiene il passo e rilancia. È la prova che il nostro modello di sviluppo, basato sulla valorizzazione e non sullo sfruttamento delle risorse naturali, funziona ed è competitivo a livello nazionale”. Il Presidente ha sottolineato l’importanza dei servizi di utilità pubblica e dell’educazione ambientale, criteri fondamentali per l’ottenimento della Bandiera Blu: “Vincere questa sfida significa garantire spiagge sicure, accessibili e dotate di servizi d’eccellenza. Il nostro impegno ora è continuare a investire affinché questa cultura della sostenibilità si estenda a tutto il litorale lucano, rendendo la Basilicata una destinazione sempre più appetibile per il turismo internazionale”. Con 257 Comuni premiati in tutta Italia nel 2026, la Basilicata ribadisce la sua posizione di rilievo nel panorama della ricettività di qualità, preparandosi ad accogliere i visitatori per una stagione balneare all’insegna del rispetto per l’ambiente e dell’ospitalità d’eccellenza.