Nocciole lucane d’eccellenza: la Rete di Impresa “Basilicata in Guscio” si conferma fornitore di Qualità Ferrero anche per il 2025

Anche per l’anno 2025, la Rete di Impresa Basilicata in Guscio si conferma tra i fornitori primari del Gruppo Ferrero per il conferimento di nocciole lucane di alta qualità. Un risultato di prestigio, ottenuto in una stagione segnata da avversità climatiche che hanno reso le produzioni locali ed europee difficili da collocare sotto il profilo qualitativo. Nonostante il prolungato periodo di siccità che ha interessato l’intero bacino mediterraneo, gli impianti situati sulle colline lucane hanno resistito alle alte temperature, portando a maturazione nocciole con un ottimo livello qualitativo. Questo standard elevato è stato possibile grazie alla dedizione degli agricoltori, che hanno applicato diligentemente le buone prassi agronomiche condivise dal comparto Agri-business di Ferrero, perfezionando in particolare le tecniche di raccolta meccanizzata iniziata negli impianti del territorio.

“Il nostro obiettivo è sostenere l’eccellenza della filiera agroalimentare e promuovere pratiche che garantiscano un futuro sostenibile per i nostri agricoltori e per il settore nel suo complesso” – ha dichiarato Donato Lisanti, rappresentante della Rete di Impresa Basilicata in Guscio. “La collaborazione con Ferrero rappresenta un’opportunità strategica per valorizzare le nocciole lucane e offrire ai consumatori prodotti genuini e di alta qualità”.

La Rete Basilicata in Guscio, nella collaborazione con Ferrero, investe in modo costante sulla qualità delle materie prime e sulla sostenibilità delle filiere, operando nel rispetto delle linee guida condivise e valorizzando l’impegno degli agricoltori attraverso pratiche orientate al miglioramento continuo. Un approccio di rilievo per il comparto, che conferma come la qualità e l’attenzione nel tempo rappresentino un valore concreto e duraturo. Il conferimento di nocciole si inserisce in questo percorso e contribuisce a rafforzare l’impegno verso un approvvigionamento responsabile e sostenibile. L’incontro tra la Rete Basilicata in Guscio e Ferrero ha segnato l’avvio di una partnership strategica finalizzata a promuovere qualità e sostenibilità nel settore, in risposta all’evoluzione delle aspettative del mercato e dei consumatori.

I numeri prodotti dalla Basilicata sono in linea con lo sviluppo realizzato negli anni passati e forte è la volontà di proseguire la crescita, nonostante le sfide climatiche.