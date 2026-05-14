Gradimento dei presidenti di Regione, Bardi tra gli ultimi in classifica. Fedriga è il governatore più gradito secondo Swg

Fedriga è il governatore più gradito secondo Swg: Decaro quarto, Bardi tra gli ultimi nella classifica di gradimento. Il presidente del Friuli Venezia Giulia guida la classifica con il 65%. Tre presidenti del Sud tra i primi cinque

Massimiliano Fedriga è il presidente di Regione più apprezzato dai cittadini secondo un sondaggio Swg realizzato per l’ANSA. Con il 65% di gradimento, in crescita di un punto rispetto al 2025, il governatore del Friuli Venezia Giulia si colloca al primo posto. Seguono Alberto Stefani in Veneto con il 58%, Roberto Occhiuto in Calabria con il 53% e Antonio Decaro in Puglia con il 51%. Quinto posto per Roberto Fico in Campania con il 47%.

Sono due governatori del Nord, entrambi espressione della Lega, a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di Regione secondo il sondaggio Swg per l’ANSA. In testa c’è Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 65%, un punto in più rispetto al 2025. Al secondo posto Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 58%.

Nei primi cinque figurano tre presidenti di Regioni del Sud. Roberto Occhiuto, alla guida della Calabria, è terzo con il 53%, in crescita di un punto rispetto al 2025. Seguono Antonio Decaro in Puglia con il 51% e Roberto Fico in Campania con il 47%. Al sesto posto, a pari merito con il 45%, Michele De Pascale in Emilia-Romagna e Stefania Proietti in Umbria. La governatrice umbra registra il calo più marcato rispetto al 2025, con otto punti in meno.

Eugenio Giani in Toscana si attesta al 42% con una flessione di cinque punti, Alberto Cirio in Piemonte al 40% con un calo di due punti. Marco Bucci in Liguria e Francesco Acquaroli nelle Marche sono entrambi al 37%, con il presidente marchigiano stabile rispetto allo scorso anno.

Più indietro Attilio Fontana in Lombardia al 35%, senza variazioni. Seguono Marco Marsilio in Abruzzo, Alessandra Todde in Sardegna e Vito Bardi in Basilicata, tutti al 33%, con cali rispettivamente di due, quattro e sei punti.

Chiudono la graduatoria Francesco Rocca nel Lazio al 29%, in calo di due punti, e Renato Schifani in Sicilia al 25%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.

Fonte: Trmtv.it