A Savoia di Lucania una nuova opera di Attorrep dedicato alla Centa devozionale per San Rocco protettore. Domani l’inaugurazione

Per l’edizione 2026 del progetto “Murali della tradizione – OSA Festival”, l’associazione ‘Savoia Terra Mia’ è lieta di presentare l’ultima opera firmata dallo street artist Antonino Perrotta (in arte Attorrep) Antonino Perrotta. Il murale è dedicato alla “Centa” devozionale per San Rocco, Protettore e Patrono di Savoia di Lucania.

L’opera rappresenta un tassello fondamentale del percorso pluriennale intrapreso dall’Associazione Savoia Terra Mia, nato per dare nuova linfa ai canti tradizionali del borgo e preservare un patrimonio immateriale che attraversa le generazioni. Con questo intervento, salgono a cinque le opere murali realizzate dall’artista nell’ambito di questo progetto, che ha già visto la produzione di importante materiale musicale e documentale.

Il dipinto mostra in primo piano la tradizionale centa di candele bianche rivolte verso il Santo. San Rocco è raffigurato durante la processione, con la fascia impreziosita dagli oggetti in oro donati dai fedeli in segno di devozione. Il murale riporta anche i versi del canto religioso a cui è ispirato, trascritti dal dialetto salviano:

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Le (o cinti) sono un profondo simbolo di fede, nonché di tradizione popolare e simboleggiano l’unità della comunità che prega. Esse vengono offerte in devozione al Santo Protettore quale ex voto per grazia ricevuta o richiesta. La struttura della centa votiva è costituita da una base in legno che sostiene variegate e spesso complesse strutture di candele di cera bianca adornate con fiori e nastri. Le cente vengono portate sul capo durante la processione religiosa e, come tradizione vuole, al termine del corteo si eseguiva per tre volte un inchino sostenendo la pesante struttura di candele.

L’Associazione Terra Mia è orgogliosa di consegnare quest’opera alla comunità nella settimana dei festeggiamenti in onore di San Rocco, la cui festa si celebra il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 dicembre. L’appuntamento è per domani 15 maggio alle ore 19:30 in via San Nicola.

“Sarà l’occasione ideale – fa sapere l’associazione – per ammirare l’opera dal vivo e ringraziare personalmente tutti coloro che hanno sostenuto il progetto”.