Un Unico Amore: la scrittura poetica e i colori dell’anima

Ci sono libri che si leggono e libri che si sentono. Un unico amore di Giovanna Berardi e Valentina Giordano, edito da Babi Dibu’, appartiene a questa seconda categoria: un albo illustrato capace di entrare con dolcezza nella vita di chi lo sfoglia, parlando di sorellanza, crescita e amore familiare attraverso parole semplici e immagini che arrivano dritte al cuore. La storia accompagna il lettore nel delicato viaggio di due sorelle che imparano a conoscersi, a condividere spazi, emozioni e cambiamenti.

È un racconto che molti genitori riconoscono immediatamente come vicino alla propria esperienza: la gioia dell’attesa, la paura di perdere attenzioni, le piccole gelosie quotidiane e, infine, la scoperta di un legame che diventa rifugio e complicità. Ma ciò che rende davvero speciale Un unico amore è il dialogo profondo tra testo e illustrazione. Gli acquarelli di Valentina Giordano non si limitano ad accompagnare la storia: la amplificano emotivamente. Ogni tavola sembra respirare insieme ai personaggi, trasformando i sentimenti in colore, luce e movimento.

I colori non hanno contorni rigidi, ma si sfumano l’uno nell’altro proprio come accade alle emozioni dell’infanzia. Le tonalità calde — rosa, arancio, giallo dorato — evocano protezione, amore materno e intimità domestica. I blu e i verdi più morbidi trasmettono calma, fiducia e il senso del tempo che scorre lentamente nei ricordi familiari. Ogni colore sembra avere un significato emotivo preciso.

Il rosso tenue richiama il calore degli abbracci e la forza del legame tra sorelle; il giallo illumina le scene di gioco e rappresenta la scoperta, la crescita, la felicità condivisa; le sfumature pastello, invece, creano una dimensione quasi sospesa, come se il libro custodisse la memoria dolce dell’infanzia vista attraverso gli occhi di una madre. L’acquarello, con la sua trasparenza, lascia spazio all’immaginazione del lettore e permette a ciascuno di ritrovare nelle immagini qualcosa della propria storia personale: un ricordo d’infanzia, il volto di una sorella, una carezza ricevuta o donata.

Dal punto di vista narrativo, il testo di Giovanna Berardi utilizza una scrittura semplice e musicale che ricorda una ninna nanna. Le rime accompagnano il ritmo della lettura e rendono il libro particolarmente adatto alla condivisione tra adulti e bambini. Leggere Un unico amore insieme significa fermarsi per qualche minuto in uno spazio fatto di ascolto, vicinanza e affetto. Questo albo illustrato riesce così in qualcosa di raro: parlare ai bambini senza escludere gli adulti.

I più piccoli si riconoscono nei gesti e nelle emozioni delle protagoniste; gli adulti, invece, ritrovano nelle pagine la nostalgia di un amore puro e originario, quello che nasce dentro la famiglia e continua a vivere nel tempo. Un unico amore non racconta soltanto una storia tra sorelle. Racconta quei legami che crescono silenziosamente giorno dopo giorno e che, proprio come gli acquarelli che riempiono le sue pagine, restano impressi nell’anima con colori leggeri ma indelebili.

Ivana Parente