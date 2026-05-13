Potenza e provincia, quattro persone arrestate per droga

L’impegno profuso dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti ha permesso, nel corso dell’ultimo fine settimana, di conseguire significativi risultati operativi. Attraverso una coordinata azione di controllo che ha interessato sia il centro abitato di Potenza che le aree periferiche, i Carabinieri hanno assicurato alla giustizia quattro soggetti, operando con un dispositivo che ha visto la fattiva collaborazione tra le componenti investigative e le Stazioni territoriali.

Il primo intervento si è sviluppato lungo le arterie di collegamento verso l’hinterland. In località Costa della Gaveta, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Potenza, coadiuvati dalla Stazione di Picerno, hanno proceduto al controllo di un uomo di 40 anni a bordo di un ciclomotore. L’attenzione rivolta al soggetto ha consentito di rinvenire circa 11 grammi di cocaina e denaro contante. Lo sviluppo dell’attività, estesa d’iniziativa in collaborazione con la Compagnia di Acerenza e la Stazione di Cancellara presso un’abitazione di quest’ultimo comune, ha portato al rinvenimento di ulteriori 42 grammi di cocaina e 3.500 euro in contanti. Per i due soggetti coinvolti — un 40enne e un 60enne — l’Autorità Giudiziaria ha disposto rispettivamente l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria ed il divieto di dimora in Basilicata.

Parallelamente, l’attività di vigilanza ha interessato il centro storico del capoluogo, dove il Nucleo Operativo e Radiomobile ha mantenuto alta l’attenzione sui luoghi di maggiore aggregazione. In via Rosica, l’osservazione condotta dai militari ha permesso di individuare due giovani stranieri rispettivamente di 24 e 18 anni nell’atto di cedere hashish a un assuntore. L’intervento tempestivo ha consentito di interrompere l’attività illecita, procedere al sequestro dello stupefacente e alla traduzione degli arrestati presso la Casa Circondariale di Potenza, mentre l’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.

Gli arresti sono stati successivamente convalidati dal GIP del Tribunale di Potenza che ha disposto a carico degli indagati — per i quali si ricorda vigere la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna — l’applicazione della misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

I riscontri operativi maturati a seguito dell’attività messa in campo dai Carabinieri sono il risultato di una presenza quotidiana sul territorio, volta a intercettare dinamiche delittuose che, per loro natura, richiedono un’attenzione vigile e costante. L’Arma dei Carabinieri prosegue nel proprio compito di presidio della legalità, consapevole della complessità della sfida posta dal fenomeno del traffico di stupefacenti e della necessità di mantenere sempre elevato il livello di attenzione a tutela della collettività.