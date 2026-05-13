Picerno, la villetta di via Vito Marcantonio recuperata e restituita alla comunità

“Dopo anni di abbandono e silenzio, restituiamo alla comunità un luogo simbolo del nostro paese: villetta in via Vito Marcantonio di Picerno. Un impegno assunto con i cittadini e promesso durante la campagna elettorale che oggi diventa finalmente realtà”. A farlo sapere è l’amministrazione comunale di Picerno, a completamento del lavoro di recupero dell’area.

Uno spazio che torna a vivere, pensato per bambini, famiglie, anziani e giovani; un luogo di incontro, socialità e condivisione che appartiene a tutta la comunità.

“Questa riapertura – fa sapere l’amministrazione – rappresenta non solo il recupero di un’area verde, ma anche un intervento concreto di attenzione verso il territorio, il decoro urbano e la qualità della vita della nostra comunità. Picerno riabbraccia uno dei suoi luoghi più cari, con l’auspicio che possa tornare ad essere cuore pulsante della vita cittadina e punto di riferimento per le future generazioni. Continuiamo a mantenere gli impegni presi, con serietà, presenza e amore per il nostro paese. E non finisce qui: questo è solo uno dei tanti passi di un percorso di rinascita e valorizzazione del nostro territorio che continuerà nei prossimi mesi. Un’altra area verde rinasce. Picerno guarda avanti”.

redazione