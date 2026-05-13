Balvano, la squadra festeggia la salvezza nel campionato di Promozione e lo stadio si dota di un defibrillatore grazie alla Fidas

Fidas Regionale Basilicata e Fidas Balvano hanno donato un defibrillatore all’Asd Balvano, squadra di calcio che milita nel campionato di Promozione lucana e che quest’anno ha ottenuto la salvezza. Un gesto giudicato dall’amministrazione comunale e dalla comunità locale di grande valore che rappresenta attenzione, prevenzione e tutela della salute.

Nel ringraziare la Fidas, l’amministrazione comunale sottolinea come “iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale fare rete, sensibilizzare e promuovere valori autentici come altruismo, partecipazione e senso di comunità. Balvano cresce anche grazie all’impegno delle associazioni e di chi dedica tempo ed energie al bene comune. Un sentito ringraziamento alla FIDAS Regionale Basilicata, alla presidente Isabella Cammarota, alla FIDAS Balvano, alla squadra dell’ASD Balvano, ai Carabinieri della Stazione di Balvano e a tutte le associazioni che hanno partecipato e contribuito alla riuscita di questa bellissima iniziativa”.

L’iniziativa si è svolta nella giornata di domenica.

E’ stato anche il momento, per società e squadra, di abbracciarsi e festeggiare la salvezza nel campionato di Promozione. In una nota la società ha fatto sapere: “È stata un’annata calcistica ricca di tante piccole situazioni straordinarie sia nella sconfitta che nella vittoria, rendendo la nostra salvezza meritata”.

La società, si legge in una nota, “desidera ringraziare tutto lo staff tecnico capeggiato da Mister Morriello, Gregorio Fresca, Maurizio Morrone, Nicola Iuzzolino, Carmine Panaro, Gennaro Robertazzi e Lorenzo! Sì proprio Lorenzo Simone, un ragazzo straordinario, dal cuore grande e dalla voglia di mettersi in gioco sotto ogni aspetto. Forse il meno esperto, ma il più affidabile di tutti, che ha saputo insegnare a tanti l’amore per questi colori! Un esempio”.

“Un ringraziamento immenso va ovviamente a tutti i protagonisti che sono scesi in campo che con anima, sacrificio, cuore hanno saputo amare la maglia che hanno indossato domenica dopo domenica. Tanti sono stati momenti che ci hanno fatto toccare il punto più basso soprattutto dal punto di vista mentale che ci hanno dato modo di compattarci e ottenere risultati sul campo ma oltretutto fuori. ASD Balvano è una famiglia e lo dimostrano queste immagini di una cavalcata verso la salvezza che ci permetterà di essere ancora promossi per la prossima stagione. Grazie a tutti i nostri sponsor, i quali hanno reso possibile la costruzione di questa storia e hanno fatto si che il campionato di Promozione tornasse nel nostro paese dopo anni di assenza. Grazie ad ognuno di voi”.

Poi sulla giornata con la Fidas: “Con la giornata di domenica chiudiamo un’annata in cui finalmente il campo sportivo Pacella sarà dotato del defibrillatore che sarà a disposizione di tutti gli utilizzatori dell’impianto. Grazie alla Fidas Balvano e all’Associazione Protezione Civile Balvano per il loro supporto. Ringraziamo l’ Amministrazione Comunale di Balvano per la costante collaborazione e la Croce Rossa Italiana – Comitato Melandro Odv per la loro presenza ogni Domenica al servizio delle società calcistiche. Un grazie immenso va a tutti i tifosi, che dal primo giorno ci avete sostenuto, sopportato e supportato con l’amore di chi ama indistintamente quei colori che hanno spesso illuminato il cielo del nostro paese. Ci vediamo il prossimo anno, con vecchie e nuove novità per scrivere nuovi capitoli di storia. Grazie Balvano e Forza Balvano sempre”.

redazione