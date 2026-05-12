Potentino, a 112 anni riceve la medaglia da Coldiretti come socio più longevo d’Italia

12 Maggio 2026 nessun commento 152 Dalla Basilicata

“Abbiamo avuto l’onore di consegnare la medaglia degli 80 anni di Coldiretti a un socio davvero speciale, sicuramente il socio più longevo d’italia, Vitantonio Lovallo, per tutti semplicemente “Ziton” che a marzo ha compiuto 112 anni”. A darne notizia è Coldiretti Basilicata, che ha fatto visita a uno degli uomini più longevi d’Italia.

​Classe 1914, Vitantonio è il testimone vivente di un’Italia che non c’è più, ma che vive nei suoi occhi lucidi e nelle sue mani segnate dal lavoro. Nato a Sarnelli frazione di Avigliano il 25 marzo, fu registrato con tre giorni di ritardo perché allora, per raggiungere l’anagrafe, bisognava affrontare lunghe distanze a dorso del mulo.

​La sua è una storia di resilienza straordinaria. ​Ha combattuto nel secondo conflitto mondiale, affrontando la prigionia. Di quegli anni conserva ancora un diario prezioso, memoria di un tempo di sacrificio. ​Tornato a casa, non ha mai smesso di curare la sua terra. Fino a 103 anni ha accompagnato i suoi animali al pascolo, con la stessa dedizione di quando era bambino.

​Il segreto della sua longevità é il cibo sano, frutta, verdura e l’immancabile bicchiere di vino ai pasti, rigorosamente di sua produzione.

“​Consegnare questo riconoscimento al socio Vitantonio Lovallo non è stato solo un atto formale, ma un tributo alla sua forza. Per noi, “Ziton” è la prova più bella che amare la terra e i suoi frutti è il vero segreto della vita”, ha fatto sapere Coldiretti. 

Print Friendly, PDF & EmailStampa PDF

Claudio Buono

Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *