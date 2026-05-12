Nuoto Paralimpico, doppio Oro per il lucano Frisenda

Gli atleti paralimpici lucani non si fermano più. Dopo il biliardo sportivo, con la medaglia di bronzo ai campionati italiani conquistata lo scorso aprile da Giovanni Caprara, oggi è il nuoto paralimpico a dare soddisfazione al presidente Gerardo Zandolino, con il materano Emilio Frisenda in forma strepitosa. Due centri su due per lui ai campionati italiani di Roma. L’atleta materano classe 1973, in forza alla Stella Polare Matera, era impegnato nei 50 metri delfino e nei 50 metri stile libero e si è messo al collo la medaglia d’oro in entrambe le specialità.I campionati italiani master si sono disputati a Roma nella vasca della piscina Zero9 Stadium di via Cina. La giornata di gare ha visto la concomitanza dei Campionati Italiani di Nuoto Master FIN e FINP, del X Trofeo “Nota chi Nuota” e del Campionato Regionale Finp Lazio. Emilio Frisenda torna così ai massimi livelli del nuoto paralimpico nazionale con una prestazione da vero fuoriclasse. Una doppia vittoria che ha un sapore ancora più intenso dal momento che segna una nuova rinascita atletica per il campione materano.

Gli auguri del Cip Basilicata: “Emilio ha sbaragliato la concorrenza portando a casa ben due titoli italiani. Un risultato che non è solo una vittoria sportiva, ma la testimonianza di una determinazione d’acciaio, di sacrifici quotidiani e di un talento immenso. Congratulazioni di cuore, Emilio! Continua a farci sognare bracciata dopo bracciata”.

Il Presidente della Regione, Vito Bardi, si congratula con l’atleta Emilio Frisenda, capace di conquistare due titoli italiani. Il successo di Frisenda, sottolinea il Presidente, assume un valore sociale e umano profondo, essendo il coronamento di una forte determinazione e di una costante dedizione quotidiana: “Risultati del genere – dice Bardi, coordinatore della Commissione Sport della Conferenza delle Regioni – sono il frutto di un impegno che funge da esempio per tutto il movimento sportivo lucano, dimostrando come il talento, unito al sacrificio, possa superare ogni barriera”.