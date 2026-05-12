52enne lucano scomparso dall’8 maggio. Ritrovato cadavere in località Fosso Valle a Scanzano Jonico

E’ di Nicola Scarascia, l’uomo scomparso dall’8 maggio, il corpo ritrovato senza vita nei pressi di Fosso Valle, area nel comune di Scanzano Jonico nel Materano. Il corpo è stato rinvenuto proprio mentre erano in corso le ricerche dell’uomo, 52enne di Scanzano, residente in Germania e domiciliato nella cittadina Jonica, dove si trovava da diversi giorni e dove viva la sua famiglia.

Sul posto è presente il Maggiore dei Carabinieri Roberto Rampino della Compagnia dei Policoro, il magistrato della Procura di Matera e il medico legali per gli accertamenti del caso. Presente anche il sindaco Pasquale Cariello.

Il corpo senza vita sarebbe stato ritrovato nei pressi di un canale che dall’abitato porta al mare.

A lanciare l’allarme sulla scomparsa del 52enne erano stati proprio i familiari. Scarascia è stato visto l’ultima volta verso le otto di sera dell’8 maggio davanti a una farmacia a Scanzano Jonico.

Immediato l’attivamento del Piano Provinciale per la ricerca della persona dispersa.

Da qualche ora, però, la brutta notizia e tutte le speranze che sono state spezzate dal tragico ritrovamento.

redazione

(foto generica tratta dal web)