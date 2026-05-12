52enne lucano scomparso dall’8 maggio. Ritrovato cadavere in località Fosso Valle a Scanzano Jonico

12 Maggio 2026 nessun commento 1494 Dalla Basilicata

E’ di Nicola Scarascia, l’uomo scomparso dall’8 maggio, il corpo ritrovato senza vita nei pressi di Fosso Valle, area nel comune di Scanzano Jonico nel Materano. Il corpo è stato rinvenuto proprio mentre erano in corso le ricerche dell’uomo, 52enne di Scanzano, residente in Germania e domiciliato nella cittadina Jonica, dove si trovava da diversi giorni e dove viva la sua famiglia.

Sul posto è presente il Maggiore dei Carabinieri Roberto Rampino della Compagnia dei Policoro, il magistrato della Procura di Matera e il medico legali per gli accertamenti del caso. Presente anche il sindaco Pasquale Cariello.

Il corpo senza vita sarebbe stato ritrovato nei pressi di un canale che dall’abitato porta al mare.

A lanciare l’allarme sulla scomparsa del 52enne erano stati proprio i familiari. Scarascia è stato visto l’ultima volta verso le otto di sera dell’8 maggio davanti a una farmacia a Scanzano Jonico.

Immediato l’attivamento del Piano Provinciale per la ricerca della persona dispersa. 

Da qualche ora, però, la brutta notizia e tutte le speranze che sono state spezzate dal tragico ritrovamento.

redazione

(foto generica tratta dal web)

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Claudio Buono

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