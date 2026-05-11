Potenza, sequestro di hashish e smartphone nel carcere. L’OSAPP denuncia carenza di personale: “In Basilicata servono almeno 50 unità”

11 Maggio 2026 nessun commento 12 Dalla Basilicata

L’altro giorno, durante un controllo straordinario all’interno del carcere di Potenza, la Polizia Penitenziaria ha sequestrato circa 200 grammi di sostanza presumibilmente stupefacente, ritenuta hashish, e uno smartphone danneggiato, probabilmente spezzato nel tentativo di evitarne il ritrovamento. L’operazione, scattata intorno alle 17:30, ha interessato una cella occupata da quattro detenuti, tre italiani e un cittadino senegalese, che secondo quanto emerso avrebbero inizialmente ostacolato l’ingresso degli agenti nel tentativo di disfarsi del materiale illecito.
A rendere noto l’episodio è Giuseppe Cappiello, segretario regionale Basilicata dell’OSAPP, che torna a denunciare la grave carenza di personale negli istituti penitenziari di Potenza, Melfi e Matera.

“Nonostante le difficoltà e turni che arrivano fino a 12 ore consecutive – afferma – gli agenti continuano a garantire sicurezza e operatività con grande spirito di sacrificio”. L’OSAPP chiede al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria l’assegnazione di almeno 50 nuove unità in Basilicata e il riconoscimento professionale per gli agenti protagonisti dell’operazione.

Fonte: Ufficio Stampa Basilicata

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Claudio Buono

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