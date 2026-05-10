Callisto, il film girato nel Potentino al cinema dal 19 maggio. Porta la firma del giovane attore lucano Gabriele Margiotta

S’intitola “Callisto” il film girato in Basilicata che porta la firma alla regia del giovane attore Gabriele Margiotta, che lo ha scritto e diretto. Pronto all’esordio sul grande schermo, sarà al cinema dal 19 maggio con le proiezioni al Multicinema Ranieri a Tito Scalo alle ore 20 e alle ore 21:30, successivamente il 22 maggio sarà nuovamente proiettato ma a Potenza, al Cineteatro Don Bosco, con inizio alle ore 20:00.

Si tratta di una pellicola western fantasy dal sapore romantico, dove per diversi è la prima esperienza in assoluto da attori. Il film è stato girato tra Savoia di Lucania, alle Cascate del Vallone del Tuorno, a Satriano di Lucania e presso i ruderi della torre dell’antica Pietrafesa tra i territori di Tito e Satriano. E’ ambientato sul finire del decennio 1860. Tra gli attori Gabriele Margiotta, Lorenza Crisci, Valentino Bianconi, Pierfrancesco Curcio, Angelo Pisani, Leonardo Tangreda, Gabriele Leone, Antonello Covucci, Pasquale Cataldo,

Sullo sfondo degli echi appena sopiti del fenomeno di brigantaggio si snoda una storia d’amore e di beneficenza. Un film tutto da vedere.

Di seguito il trailer.

Claudio Buono