Sasso di Castalda, lamentele dei cittadini sul taglio degli alberi: “Intera area verde abbattuta, perchè?”

“Un Comune che si proclama rispettoso dell’ambiente e degli ecosistemi non fa cose simili”. Arrivano lamentele da alcuni cittadini di Sasso di Castalda, che stanno pensando di riunirsi in un comitato, per protestare – insieme all’ex assessore Antonietta Colangelo – contro il taglio, a loro dire ‘ingiustificato’, di numerosi alberi sul territorio sassese.

“Un’intera area verde che è costata in passato soldi pubblici, tanti soldi pubblici della forestazione, viene abbattuta. È noto che l’amministrazione di Sasso di Castalda di recente si è arrogata il titolo di “amministrazione sensibile al sociale ed alla tutela ambientale”. Ma non è cosi”, dicono alcuni cittadini.

Che poi non le mandano a dire anche sui recenti sentieri urbani realizzati: “Progetto ideato e portato a finanziamento dall’ex vice sindaco, e loro se ne sono appropriati cambiando in corso d’opera i nomi ai sentieri, compreso quello dedicato a Rocco Petrone di cui ricorre il centesimo dalla nascita proprio quest’anno”.

Sul taglio di questi alberi, i cittadini attendono risposte dal Sindaco e dall’amministrazione comunale. Per capire le motivazioni e se è qualche scelta legata a motivi di sicurezza o di altro.

redazione