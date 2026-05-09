Festa dell’Europa. La classe 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia di Lauria tra i 3 vincitori del contest “Dream for Europe”

Scelto fra oltre 90 elaborati il progetto “Dall’ombra dell’illusione alla luce della verità: il cammino verso l’Europa”. L’impegno di Fondazione Articolo 49 prosegue: il 4 giugno alla Camera premiazione di 5 nuovi progetti

La classe 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia, in provincia di Potenza, è fra i 3 vincitori del contest “Dream for Europe”, l’iniziativa che ha coinvolto 1.871 studenti provenienti dagli istituti di I e II grado di tutta Italia e dall’estero con 90 elaborati dedicati a raccontare, attraverso la fotografia, il futuro dell’Unione Europea.

L’elaborato vincitore. La classe è rientrata tra i 3 vincitori del contest ispirandosi al mito della caverna di Platone, allegoria del passaggio dall’ignoranza alla conoscenza. La caverna rappresenta una condizione di chiusura e paura, mentre i giovani che si muovono verso la luce rimandano a un percorso di crescita e consapevolezza. Il ponte di libri richiama il ruolo della cultura e dell’educazione, la luce, associata all’Europa, racconta libertà, diritti e futuro. Il ruolo dei giovani nel guidare i cambiamenti rappresenta il significato profondo di questo lavoro. Ricevuti in premio 10 computer per l’allestimento di un’aula informatica. Inoltre la partecipazione alla festa e al progetto ha permesso ai ragazzi di ricevere un attestato di frequenza di 10 ore, utilizzabile per crediti formativi o scolastici.

Il progetto. “Dream for Europe” si è articolato in due fasi. Una prima parte di formazione in classe, che ha previsto una lezione per approfondire la storia dell’Unione europea, dalle origini allo stato attuale, e una seconda parte rappresentata dal contest fotografico vero e proprio, che ha consentito ai ragazzi di esprimere le paure per un presente incerto e le speranze per un’Europa più unita e coesa nei valori democratici. I 15 elaborati finalisti, a partire dall’8 maggio e per un mese, saranno esposti a Europa Experience – David Sassoli in piazza Venezia 6c a Roma. Il progetto “Dream for Europe” è stato sviluppato dalla Fondazione Articolo 49 e dalla piattaforma InClasse in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia ed Europa Experience – David Sassoli e con il contributo del partner tecnico Generali.

La premiazione del contest. La premiazione è avvenuta durante la Festa dell’Europa in una cerimonia che si è tenuta alla Sala della Protomoteca a Roma e che ha visto la partecipazione delle vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno e Antonella Sberna. Accanto alla 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia di Lauria, anche la classe 3D dell’Istituto Fermi di Mantova e l’Istituto italiano statale comprensivo di Barcellona (Spagna).

I prossimi appuntamenti. La Fondazione Articolo 49, con il supporto delle istituzioni europee, nazionali e locali, prosegue il proprio impegno per portare nelle scuole i progetti educativi InClasse volti ad approfondire i temi legati all’educazione civica per sviluppare le competenze e le capacità critiche degli studenti, rendendoli così cittadini consapevoli e partecipi dello sviluppo del Paese. Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 sono stati coinvolti oltre 50mila studenti in Italia e nelle scuole italiane nel mondo. Prevista per il 4 giugno alla Camera dei deputati la premiazione di altri 5 contest correlati ai progetti della piattaforma InClasse e dedicati alle scuole primarie e secondarie vincitrici.