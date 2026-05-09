Festa dell’Europa. La classe 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia di Lauria tra i 3 vincitori del contest “Dream for Europe”

9 Maggio 2026 nessun commento 220 Dalla Basilicata

Scelto fra oltre 90 elaborati il progetto “Dall’ombra dell’illusione alla luce della verità: il cammino verso l’Europa”. L’impegno di Fondazione Articolo 49 prosegue: il 4 giugno alla Camera premiazione di 5 nuovi progetti

La classe 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia, in provincia di Potenza, è fra i 3 vincitori del contest “Dream for Europe”, l’iniziativa che ha coinvolto 1.871 studenti provenienti dagli istituti di I e II grado di tutta Italia e dall’estero con 90 elaborati dedicati a raccontare, attraverso la fotografia, il futuro dell’Unione Europea. 

L’elaborato vincitore. La classe è rientrata tra i 3 vincitori del contest ispirandosi al mito della caverna di Platone, allegoria del passaggio dall’ignoranza alla conoscenza. La caverna rappresenta una condizione di chiusura e paura, mentre i giovani che si muovono verso la luce rimandano a un percorso di crescita e consapevolezza. Il ponte di libri richiama il ruolo della cultura e dell’educazione, la luce, associata all’Europa, racconta libertà, diritti e futuro. Il ruolo dei giovani nel guidare i cambiamenti rappresenta il significato profondo di questo lavoro. Ricevuti in premio 10 computer per l’allestimento di un’aula informatica. Inoltre la partecipazione alla festa e al progetto ha permesso ai ragazzi di ricevere un attestato di frequenza di 10 ore, utilizzabile per crediti formativi o scolastici. 

Il progetto. “Dream for Europe” si è articolato in due fasi. Una prima parte di formazione in classe, che ha previsto una lezione per approfondire la storia dell’Unione europea, dalle origini allo stato attuale, e una seconda parte rappresentata dal contest fotografico vero e proprio, che ha consentito ai ragazzi di esprimere le paure per un presente incerto e le speranze per un’Europa più unita e coesa nei valori democratici. I 15 elaborati finalisti, a partire dall’8 maggio e per un mese, saranno esposti a Europa Experience – David Sassoli in piazza Venezia 6c a Roma. Il progetto “Dream for Europe” è stato sviluppato dalla Fondazione Articolo 49 e dalla piattaforma InClasse in collaborazione con il Parlamento europeo in Italia ed Europa Experience – David Sassoli e con il contributo del partner tecnico Generali. 

La premiazione del contest. La premiazione è avvenuta durante la Festa dell’Europa in una cerimonia che si è tenuta alla Sala della Protomoteca a Roma e che ha visto la partecipazione delle vicepresidenti del Parlamento europeo, Pina Picierno Antonella Sberna. Accanto alla 3A del Liceo Classico Nicola Carlomagno IIS Miraglia di Lauria, anche la classe 3D dell’Istituto Fermi di Mantova e l’Istituto italiano statale comprensivo di Barcellona (Spagna). 

I prossimi appuntamenti. La Fondazione Articolo 49, con il supporto delle istituzioni europee, nazionali e locali, prosegue il proprio impegno per portare nelle scuole i progetti educativi InClasse volti ad approfondire i temi legati all’educazione civica per sviluppare le competenze e le capacità critiche degli studenti, rendendoli così cittadini consapevoli e partecipi dello sviluppo del Paese. Nel corso dell’anno scolastico 2025-2026 sono stati coinvolti oltre 50mila studenti in Italia e nelle scuole italiane nel mondo. Prevista per il 4 giugno alla Camera dei deputati la premiazione di altri 5 contest correlati ai progetti della piattaforma InClasse e dedicati alle scuole primarie e secondarie vincitrici.

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Claudio Buono

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