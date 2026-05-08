Violenta aggressione ai danni di un giovane, arrestato un uomo a Potenza. Un altro soggetto scoperto irregolare, espulso

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio disposti dal Questore di Potenza, con particolare attenzione alle aree del centro storico, la Polizia di Stato ha portato a termine due distinti interventi che confermano l’intensificazione delle attività a tutela della sicurezza urbana.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino straniero resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni di un giovane nel centro cittadino. Determinante è stato il tempestivo intervento di un agente in servizio nei pressi del luogo dei fatti che, accortosi dell’episodio, è intervenuto immediatamente riuscendo a interrompere l’azione delittuosa e ad allertare le pattuglie impegnate nel controllo del territorio. L’aggressore si è dato inizialmente alla fuga, ma è stato successivamente rintracciato e fermato.

La vittima è stata colpita ripetutamente, anche con il proprio telefono cellulare sottrattogli durante la colluttazione. Il soggetto arrestato, già noto alle forze di polizia, risultava inoltre destinatario di un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane (DACUR), emesso dal Questore di Potenza, più volte violato.

All’esito dell’udienza, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, che ha disposto nei confronti dell’indagato la misura del divieto di dimora nel Comune di Potenza. Permane nei suoi confronti la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

Nel corso delle medesime attività di controllo, gli operatori della Squadra Volante hanno proceduto anche al controllo di un altro cittadino straniero, privo di documenti, rintracciato nel centro cittadino. Accompagnato presso gli uffici della Questura per l’identificazione, è risultato presente sul territorio nazionale in posizione irregolare.

A seguito degli accertamenti svolti dall’Ufficio Immigrazione, l’uomo è stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici e destinatario di un provvedimento di espulsione. Dopo le verifiche sanitarie presso l’Ospedale San Carlo di Potenza, è stato trasferito presso il C.P.R.