Rete mobile in Basilicata: velocità sopra la media nazionale e crescita del 5G. Tutti i dettagli nell’analisi di Segugio

Le prestazioni della rete mobile sono influenzate da numerosi fattori. I dati raccolti da Segugio.it offrono una fotografia aggiornata delle reti italiane

In Italia, in media, una connessione ha una velocità in download di 99,96 Mbps mentre il 5G è disponibile nel 25,85% dei casi;

In Basilicata, invece, la rete mobile risulta più veloce della media nazionale, con un forte miglioramento rispetto al 2024 e una diffusione del 5G in significativa crescita;

Le prestazioni reali della rete di telefonia mobile possono variare in misura significativa in base alla zona in cui avviene la connessione. I fattori in gioco sono tanti: la presenza di un segnale forte e stabile, la copertura del 5G e una rete non troppo satura sono elementi che, in un modo o in un altro, possono incidere sulle performance e, quindi, sulla velocità dell’accesso a Internet da rete mobile.

L’analisi di Segugio.it, basata su dati forniti in anteprima da nPerf a Segugio.it e ottenuti dagli utenti che hanno effettuato uno speed test della linea telefonica, offre una panoramica completa in merito alle prestazioni reali della rete mobile a livello locale. In Basilicata emergono risultati superiori alla media nazionale per velocità, accompagnati da un miglioramento significativo rispetto all’anno precedente.

Le prestazioni della rete mobile nazionale – Dall’analisi dei risultati dei test di nPerf nel 2025 emerge un quadro chiaro delle performance della rete mobile a livello nazionale. Il risultato medio degli speed test si caratterizza per una velocità in download di 99,96 Mbps, una velocità in upload di 15,49 Mbps e una latenza di 46,35 ms. Si tratta di dati nettamente migliori rispetto a quelli registrati nel 2024, sia per quanto riguarda la velocità (87,5 Mbps in download e 15,5 Mbps in upload) che per la latenza (49,5 ms). Da segnalare anche un interessante dato relativo alla disponibilità del 5G: la rete mobile è accessibile nel 25,85% dei casi, con un aumento di oltre 2 punti percentuali rispetto alle rilevazioni del 2024.

La rete mobile in Basilicata: performance elevate e sopra la media nazionale. I dati raccolti da nPerf per Segugio.it evidenziano un quadro positivo per la Basilicata, soprattutto sul fronte della velocità di connessione. La regione registra valori superiori alla media nazionale sia in download che in upload, anche se la diffusione del 5G resta leggermente inferiore al dato italiano.

Nel dettaglio, nel 2025 la Basilicata registra:

110,4 Mbps in download (+27,93% rispetto al 2024)

16,9 Mbps in upload (-2,87%)

47,37 ms di latenza (-13,60%)

28,42% di disponibilità del 5G (+2,44 punti percentuali)

Il dato più rilevante riguarda la forte crescita della velocità in download, tra le più elevate a livello nazionale in termini di incremento percentuale. Anche la latenza migliora in modo significativo, contribuendo a rendere la connessione più stabile ed efficiente. Positivo anche il dato sulla diffusione del 5G, che risulta superiore alla media nazionale e in crescita rispetto al 2024.