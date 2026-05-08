In Basilicata nasce il primo percorso per Technical Sales Manager nei finanziamenti pubblici. Al via la prima edizione a Potenza

È partita nei giorni scorsi, negli uffici di Attal a Potenza, la prima edizione di un percorso formativo che risponde a un’esigenza concreta e a lungo rimasta inevasa: formare figure commerciali capaci di muoversi nel mondo dei finanziamenti pubblici, trasformando bandi complessi in opportunità reali per imprese ed enti locali. Il profilo del Technical Sales Manager specializzato in fondi pubblici e consulenza digitale è oggi tra i più ricercati sul mercato — un settore in forte espansione, alimentato da PNRR, FESR e bandi ministeriali e regionali, che genera domanda di competenze ibride che il sistema formativo tradizionale non riesce a soddisfare.

I promotori – Il percorso nasce dalla partnership tra tre realtà con competenze complementari. Attal Group, tra le principali agenzie per il lavoro in Italia con presenza operativa consolidata a Potenza, porta anni di esperienza nel leggere il mercato del lavoro e accompagnare profili verso un’occupazione stabile e qualificata. Bweb, impresa culturale e creativa lucana con progetti di rilievo nazionale, ha scelto di investire in formazione costruendo internamente le competenze necessarie alla propria crescita. Vybra Factory Srl, startup innovativa e società benefit specializzata nell’innovazione territoriale e nello sviluppo d’impresa, ha ideato e coordina l’intero percorso, lavorando sulla convinzione che i territori del Sud abbiano tutto ciò che serve per crescere e che la chiave stia nel valorizzare le risorse già presenti.

Il programma – 160 ore per imparare un mestiere che non si insegna da nessuna parte. Il programma copre l’intero ciclo commerciale — dalla lettura operativa dei bandi alla gestione della relazione nel lungo periodo — con oltre il 60% delle ore dedicato a simulazioni, role playing e lavoro su prospect reali. Il percorso si chiude con un Demo Day davanti a una commissione di manager e HR: i candidati idonei ricevono un’offerta di inserimento diretto nel team sales.

Un modello replicabile – L’iniziativa non risponde solo a un bisogno aziendale: è un esempio concreto di come affrontare strutturalmente il disallineamento tra domanda e offerta di competenze che frena lo sviluppo economico della regione. Un modello — aziende che investono in formazione, una startup che progetta i percorsi, persone che acquisiscono competenze spendibili dal primo giorno — che Vybra Factory intende proporre ad altre realtà del territorio.

«Quello che abbiamo costruito con Attal e Bweb dimostra che si può fare — e che si può fare qui, in Basilicata. Il modello funziona quando c’è un’azienda disposta a investire sulle persone prima ancora di assumerle, e qualcuno che sa come tradurre quel bisogno in un percorso concreto. Non è un esperimento: è una formula replicabile, e ci auguriamo che altre realtà del territorio vogliano percorrerla. Le aziende innovative non possono crescere senza le persone giuste — e le persone giuste se non si trovano, si formano».