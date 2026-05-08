A Baragiano si inaugura oggi lo sportello di “Europe Direct Basilicata”, network di informazione ufficiale dell’Unione Europea in regione

Verrà inaugurato oggi, venerdì 8 maggio alle ore 17.30, un’antenna decentrata del centro Europe Direct Basilicata, network di informazione ufficiale dell’Unione Europea in regione, fortemente voluto dal sindaco Giuseppe Galizia e dall’amministrazione comunale che ha entusiasticamente aderito alla proposta pervenutagli mesi fa di aprire una tale sede nel proprio comune. L’evento vedrà la partecipazione di amministratori locali e regionali, e sarà aperto a tutta la cittadinanza. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare la mostra sui Padri Fondatori dell’Europa, un’opportunità per approfondire la conoscenza della storia e dei valori dell’Unione Europea.

Lo Europe Direct Basilicata è un progetto finanziato dalla Commissione Europea e gestito dall’associazione EURO-NET, che offre servizi informativi e formativi in accordo con i Desk della Commissione Europea. L’evento di inaugurazione sarà un’importante occasione per la comunità locale di Baragiano e del suo hinterland per riflettere sull’importanza dell’Europa e sui valori comuni della democrazia e della solidarietà. Il paese, che già si sta affermando come meta turistica grazie ad attrattori come l’Archeoparco del Basileus si conferma, quindi, come un luogo di cultura e di incontro, sempre aperto alle opportunità offerte dall’Unione europea. Con l’inaugurazione dell’antenna decentrata Europe Direct Basilicata, Baragiano, infatti. si conferma come un luogo di incontro e di scambio culturale, dove cittadini e istituzioni possono incontrarsi per discutere di Europa e delle sue opportunità. Il Comune ha, inoltre, intenzione di avviare a breve un nuovo progetto di Town Twinning, dopo il successo dell’iniziativa precedente con la Finlandia ed è pronto a esplorare nuove opportunità di collaborazione con altre città europee, per promuovere lo scambio culturale, la solidarietà e l’inclusione: il nuovo progetto si concentrerà su temi come l’archeologia, la cultura, la partecipazione civica, la diversità culturale e la coesione sociale, che sono tra gli obiettivi principali del programma Cerv (Cittadini, uguaglianza, diritti e valori) dell’Unione Europea.