Incontro tra mondo della scuola e tessuto produttivo regionale e nazionale. All’Einstein-De Lorenzo di Potenza l’8 maggio il “Career Day”

Venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 nella palestra della sede di Via Danzi dell’Istituto “Einstein-De Lorenzo”, a Potenza, si svolgerà la terza edizione del “Career Day”, importante occasione di incontro tra mondo della scuola e tessuto produttivo regionale e nazionale.

Gli studenti delle classi quinte dell’Istituto e di altri Istituti Tecnici e Professionali del territorio che hanno aderito all’iniziativa, si confronteranno direttamente con:

più di 70 aziende operanti nei settori produttivi dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, della Meccanica e della Manutenzione, della Chimica, delle costruzioni, dell’Elettronica e dell’Elettrotecnica;

l’ITS lucano dedicato al settore energetico;

Agenzie del Lavoro;

Sistema Lavoro Italia – Basilicata;

Fondazione ENI Enrico Mattei

Durante la mattinata, gli studenti partecipanti potranno presentare il proprio curriculum vitae, partecipare a colloqui conoscitivi e professionali, confrontarsi con le Agenzie del Lavoro sulla redazione efficace del proprio Curriculum Vitae.

In un contesto regionale che, secondo recenti dati, prevede un fabbisogno occupazionale di oltre 23.000 unità nei prossimi cinque anni, il “Career Day” rappresenta una risposta concreta al fenomeno della disoccupazione e dell’emigrazione giovanile, offrendo alle imprese un’occasione unica per incontrare profili formati nei diversi settori. L’obiettivo è contrastare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e favorire l’occupabilità giovanile.