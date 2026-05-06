‘Viaggio in India’ a Picerno, grande successo per il secondo appuntamento del progetto promosso dall’associazione ‘Giusy Marsico’

Domenica 3 maggio, la Sala consiliare di Picerno si è colorata di India per il secondo appuntamento del progetto “Parlare, conoscersi e vivere insieme” dell’associazione ‘Giusy Marsico Aps Ets’. Tantissima la partecipazione. Donne e uomini della comunità indiana hanno indossato i loro abiti tradizionali, trasformando la sala in un mosaico di colori e tessuti.

La Presidente Annalisa Romeo dopo i ringraziamenti ai presenti e alla consigliera comunale Nunzia Orga, in rappresentanza dell’Amministrazione, ha ricordato come il progetto, finanziato dalla regione Basilicata ai sensi dell’art. 72 del d.lgs. 117/2017, prevede oltre all’insegnamento della lingua italiana per immigrati residenti a Picerno che stanno frequentando i corsi nella scuola “Vito Marcantonio”, con docenti contrattualizzati e insegnanti volontari, ha anche lo scopo di accogliere e conoscere usi e costumi dei popoli che vivono nel nostro territorio.

La serata si è aperta con l’introduzione curata dal Forum dei Giovani: un quiz a domande multiple sulla cultura indiana, studiato con QR code, che ha coinvolto il pubblico in modo divertente. Non sono mancati i sapori: tè profumato e dolci tipici della gastronomia indiana offerti a tutti.

Le donne indiane con una manualità spettacolare hanno incantato signore e bambine con la decorazione delle mani con l’henné. Infine, le musiche della regione del Punjab, hanno travolto in danze folkloristiche anche il pubblico in sala.

“Un grazie a tutta la comunità indiana di Picerno e a chi ha partecipato. L’integrazione passa anche da serate così: stare insieme, conoscersi, vivere la diversità come ricchezza”, hanno fatto sapere i promotori.