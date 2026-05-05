Popular Chic: la Basilicata che cura l’anima. Il brano virale su Facebook che è un omaggio all’anima Lucana

​UNA TERAPIA CHIAMATA BASILICATA

La genesi del brano è profondamente umana e toccante. Daniele, autore del testo, racconta di come la Basilicata sia stata la sua salvezza in un momento di forte crisi personale segnata da ansia e attacchi di panico. “A Pisticci ho ritrovato me stesso. Il calore della gente, il silenzio della campagna e l’energia della terra lucana sono stati la mia cura”, spiega. Da questa gratitudine, durante il viaggio di ritorno verso Genova, è nata l’ispirazione per un inno che oggi sta unendo migliaia di persone.

​IL SUCCESSO VIRALE: OLTRE 50.000 VIEWS SU FACEBOOK

Senza grandi etichette, ma spinto solo dalla passione e dalla forza dei social, il progetto è diventato un caso virale con oltre 50.000 visualizzazioni diffuse registrate sulla sola piattaforma Facebook. Il brano è rimbalzato dai gruppi social di Matera e Pisticci fino alle community dei lucani in Germania, Svizzera e in tutto il Nord Italia, diventando un simbolo per chi vive lontano ma porta le radici nel cuore.

​L’ANIMA LUCANA CHE NON È MAI CAMBIATA

“Parte da qui a tutta la Basilicata / L’anima Lucana che non è mai cambiata”. Questa frase è diventata il manifesto di un’unità regionale che supera i confini comunali per abbracciare l’intero territorio. Il brano, prodotto da Bezimeni Music e inciso presso il Waves Music Studio di Genova, con sonorità Pop moderne e con un testo semplice e identitario.

​UN MESSAGGIO PER TUTTI I LUCANI

Che si tratti di chi è rimasto o di chi, come Marika (figlia di un pisticcese emigrato), porta quella terra nel DNA, la musica dei Popular Chic è diventata il ponte per “tornare a casa”. Il duo è ora pronto a portare questo messaggio nelle piazze e nei lidi della regione per l’estate 2026, celebrando dal vivo quella rinascita iniziata tra i calanchi.