‘Pazzi Amori Liquidi’, ecco il nuovo film girato in Basilicata. La presentazione in diversi comuni lucani dal 7 al 10 maggio

La Lucana Film Commission presenta il film Pazzi Amori Liquidi in un ciclo di proiezioni, in programma dal 7 al 10 maggio 2026 in diversi comuni della Basilicata, che ha ospitato le riprese. Gli appuntamenti rientrano nel progetto Meet us at cinema, promosso dalla Lucana Film Commission per valorizzare le sale cinematografiche del territorio.

Sostenuto da Lucana Film Commission e girato tra la Basilicata e il Brasile, il film prodotto da DNA Produzioni e CODEMAGE, e diretto da Alexandre Avancini, con protagonista Daíse Amaral ed Eriberto Leào, è una commedia romantica e contemporanea che segue tre generazioni di donne — nonna, madre e nipote — in percorsi paralleli di appartenenza, ricostruzione e ricerca delle proprie radici. L’opera è ispirata allo spettacolo teatrale Os Amores Urbanos, ideato da Daíse Amaral e rimasto in scena per oltre un anno, nato da riflessioni basate sul saggio Amore liquido di Zygmunt Bauman.

Ambientato tra le città brasiliane di San Paolo e Poços de Caldas e i borghi lucani di Anzi, Calvello, Laurenzana, Maratea e Pignola, il film intreccia arte, storia, gastronomia, architettura e musica, affrontando temi universali come relazioni fragili, crisi familiari e percorsi di rinascita.

Le proiezioni rappresentano un’anteprima speciale proprio nei luoghi che fanno da sfondo alla storia, valorizzando paesaggi, borghi e comunità lucane. La première si terrà giovedì 7 maggio 2026 alle ore 19.30 presso il Giubileo Maison di Pignola, inaugurata da una conferenza stampa presso la Casa BBC di Potenza alle ore 17.00. Saranno presenti la produttrice e protagonista Daíse Amaral, gli attori Eriberto Leão ed Edoardo Costa, Margherita Gina Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, e Angelo Viggiano, produttore esecutivo del film e direttore di Sirio Studios.

Le proiezioni del film Pazzi amori liquidi proseguiranno poi l’8 maggio alle 20.30 al Cinema Auditorium di Accettura, il 9 maggio alle ore 19.30 e 21.30 al Cinema Nuova Italia di Latronico, per finire il 10 maggio alle ore 20.30 presso il Cinema Teatro Ruggiero II di Melfi. Gli attori Edoardo Costa ed Eriberto Leão, insieme alla produttrice e attrice Daíse Amaral saranno presenti a tutte le proiezioni per incontrare il pubblico.

“In una commedia divertente e romantica – afferma Margherita Romaniello, Presidente di Lucana Film Commission – questo film adotta i bellissimi territori lucani, in particolare di Maratea e di alcuni comuni delle aree interne, e porta la Basilicata fino in Brasile, dove Pazzi amori liquidi ha suscitato già attesa ed interesse, anche perché interpretato fra gli altri da Eriberto Leão, volto molto noto di telenovelas di successo prodotte e mandate in onda dalla storica TV Globo”.

“Pazzi amori liquidi parla del riscatto dell’amore e dell’identità, di ciò che siamo quando tutto intorno sembra crollare – racconta Daíse Amaral, che attraverso questo film cerca anche di ritrovare le sue origini italiane – Attraversare la pandemia, affrontare perdite e ricostruire la mia vita mi ha fatto comprendere che questa storia era anche la mia”.

Dopo l’anteprima lucana, Pazzi Amori Liquidi sarà distribuito in Brasile nel secondo semestre del 2026.

EVENTO SPECIALE

7 maggio – Potenza, Casa BCC

Ore 17.00 – Conferenza stampa

Pignola, Giubileo Maison

Ore 19.30 – Proiezione

PROIEZIONI IN SALA

8 maggio – Accettura, Cinema Auditorium

Ore 20.30 – Proiezione

9 maggio – Latronico, Cinema Nuova Italia

Ore 19.30 e 21.30 – Proiezioni

10 maggio – Melfi, Cinema Teatro Ruggiero II

Ore 20.30 – Proiezione