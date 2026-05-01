L’Università della Basilicata domani 2 maggio a ‘Linea Verde’ su Rai 1

Sabato 2 maggio 2026, alle ore 12.25 su RaiUno, andrà in onda una puntata di “Linea Verde Italia” incentrata su Potenza e il suo territorio, in cui alcuni spazi sono dedicati all’Università degli Studi della Basilicata.

La trasmissione, condotta da Tinto e Monica Caradonna, racconta l’ambiente non solo come risorsa centrale e strategica per il futuro del Paese, ma anche quale custode dei valori che rappresentano il patrimonio naturale e culturale italiano. Focus del programma i temi della sostenibilità, green-economy, agricoltura urbana, innovazione in tutte le sue forme.

Le riprese, nel campus universitario di Macchia Romana, hanno riguardato il Coro Unibas, il Laboratorio di Prove Materiali e Strutture, il Laboratorio di Ingegneria Sanitaria-Ambientale e il Comincenter.

«Una bella occasione per far conoscere attività e progetti di rilievo dell’Ateneo in ambiti coerenti con quelli della trasmissione», ha commentato il Magnifico Rettore, Ignazio M. Mancini.

L’Università della Basilicata è stata coinvolta, in quanto impegnata su ricerca, didattica e infrastrutture legate alla sostenibilità ambientale. Negli ultimi anni ha migliorato la propria posizione nel ranking UI GreenMetric e nel 2025 si è collocata al sedicesimo posto in Italia, quarta nella categoria “Setting and Infrastructure”. Tra le attività in corso, investimenti per l’efficientamento energetico dei campus, sviluppo di progetti di ricerca su ambiente ed energia e partecipazione a programmi nazionali come “Tech4You” e AGRITECH.

Recentemente l’Ateneo ha inoltre ottenuto il primo posto nel Mezzogiorno in un bando per il Patto Territoriale dell’Alta Formazione, con finanziamenti per dottorati e master in collaborazione con imprese ed enti.