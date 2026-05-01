Diverse scuole lucane protagoniste del progetto “Cybersapiens – Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali”

L’Istituto Comprensivo “Pietrelcina-Flacco” di Pisticci è protagonista per il progetto Cinematografico, CYBERSAPIENS – Intelligenza Artificiale, Neo Magie e Arcani Digitali, un’iniziativa innovativa che mette in dialogo il mondo simbolico del passato con le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale. Il progetto si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’iniziativa coinvolge attivamente tutti gli ordini scolastici dell’Istituto: la scuola dell’infanzia, i plessi di Pisticci e Marconia, la scuola primaria – plesso di Marconia – e la scuola secondaria di primo grado – plesso di Pisticci, in un percorso educativo integrato e trasversale. L’Istituto “Pietrelcina–Flacco”, guidato dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Maria Di Bello, in qualità di ente capofila, coordina una rete di partner composta dal Liceo “Duni-Levi” di Matera, dal Liceo “Orazio Flacco” di Potenza e dall’IIS “Pisticci–Montalbano Jonico”, in collaborazione con l’Università del Salento. Il progetto si avvale inoltre del supporto del Consorzio Concreto / CineParco Tilt, in qualità di produttore esecutivo, e della consulenza scientifica di Pegah Moshir Pour.

Dopo la fase di film literacy, i numerosi partecipanti sono ora pienamente coinvolti nelle attività di campus e film production, lavorando a stretto contatto con esperti esterni e operatori del settore audiovisivo. Durante le attività sul campo, gli studenti sono impegnati nella creazione di contenuti audiovisivi originali, sperimentando le potenzialità degli strumenti digitali avanzati. Il percorso formativo ha già esplorato l’applicazione dell’intelligenza artificiale in diversi ambiti, tra cui chatbot, coding, doppiaggio, traduzione automatica e generazione video, e culminerà nella realizzazione di un lungometraggio documentaristico. Il progetto prevede inoltre un’importante attività laboratoriale presso l’Università del Salento, a ulteriore consolidamento delle competenze acquisite.

Particolarmente interessante è l’analisi proposta dal progetto su come le tecnologie contemporanee possano dialogare e comunicare in modo analogo alle tradizioni, rielaborando simboli, linguaggi e pratiche del passato in chiave digitale e innovativa. CyberSapiens si configura come un vero e proprio laboratorio sul futuro dell’educazione, capace di armonizzare i modelli didattici tradizionali e di promuovere una riflessione critica e consapevole dell’evoluzione tecnologica, formando cittadini digitali competenti, creativi e soprattutto responsabili.