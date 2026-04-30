Stelle al merito del lavoro, in Basilicata dieci nuovi Maestri: domani a Potenza la cerimonia

30 Aprile 2026 nessun commento 674 Dalla Basilicata

Domani 1° maggio la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri del Lavoro della Basilicata. Sono dieci le lavoratrici ed i lavoratori lucani insigniti quest’anno delle decorazioni delle “Stelle al merito del lavoro” e dei relativi brevetti, per essersi distinti per particolari meriti morali, professionali, culturali, di perizia e laboriosità. La cerimonia di consegna, organizzata dalla Prefettura di Potenza, con la collaborazione della Federazione Regionale dei Maestri del Lavoro, sarà celebrata venerdì 1° maggio prossimo, alle ore 10.45, presso il Teatro Comunale “Francesco Stabile” del Capoluogo.

Alla cerimonia parteciperanno le massime Autorità regionali, civili e militari.

Questa la lista degli insigniti per il Potentino:

  • Armando Caputo – Operaio della Busitalia Rail Service S.r.l. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
  • Domenico Coviello (alla Memoria) – ex Impiegto della CST S.r.l.;
  • Sergio Mario Grano – Impiegato della Hitachi Rail STS S.p.A.;
  • Anna Maria Lapenna – Impiegata della Innotec S.r.l.; ritirerà la distinzione onorifica a Roma.
  • Antonio Lovallo – Impiegato della Lucana Manutenzioni S.c. a r.l.;
  • Vito Mecca – Operaio del Frantoio Oleario F.lli Pace S.r.l.;
  • Raffaele Viale – Operaio in quiescenza di Acquedotto Lucano S.p.A.;
  • Giovanna Vignola – Quadro di ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

Per il Materano:

  • Francesco Grazio Mangieri – Dirigente di Poste Italiane S.p.A.;
  • Pasquale Ronga – Dirigente di Acquedotto Lucano S.p.A.;

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Claudio Buono

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