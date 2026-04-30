Giovane calciatore perde la vita dopo uno scontro di gioco in Nigeria. Aveva giocato anche in Basilicata

Lutto nel mondo del calcio dilettantistico per la morte di un giovane calciatore nigeriano, Emmanuel King Okoye, classe 2000, che aveva giocato anche in Basilicata vestendo la maglia del Tricarico. Il giovane 26enne stava facendo una partita nel suo paese dopo aver fatto visita alla famiglia che vive in Nigeria. Durante una partita avrebbe sbattuto la testa a terra a seguito di uno scontro di gioco. L’impatto violento ha subito fatto pensare a qualcosa di grave. Immediato il trasporto in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Non solo in Basilicata, ma esperienze anche in Calabria con le maglie di Palmese, Trebisacce, Campora e Promosport.

“Ciao, King”, scrive la società Tricarico Pozzo di Sicar. “La comunità del Tricarico si stringe nel dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Emmanuel King Okoye, giovane uomo e calciatore di origini nigeriane che ha vestito con orgoglio e lealtà i nostri colori”.

Il giovane calciatore è stato protagonista nel campionato di Promozione Lucana 21/22 e soprattutto un ragazzo di rara bontà e nobiltà d’animo. “Abbiamo avuto il privilegio di accoglierlo nella nostra comunità e famiglia sportiva e di apprezzarne, le qualità umane prima ancora che tecniche. Il suo contributo alla causa del Tricarico resterà scolpito nella storia di questa società, così come il suo ricordo resterà vivo nel cuore di chiunque abbia avuto l’onore di conoscerlo. Il Tricarico Calcio, la dirigenza e tutti i tifosi esprimono il più profondo cordoglio e si uniscono al dolore dei suoi cari”, fa sapere la società.

Claudio Buono