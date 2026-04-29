A Potenza inaugurata la ‘Stazione di Posta’: un presidio concreto contro la marginalità sociale

È stata inaugurata, in via Stigliani, alla presenza del Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca, dell’assessore alle Politiche sociali, Anna Grieco, dell’assessore all’Ambiente Michele Benventi, dell’assessore regionale al Welfare Cosimo Latronico, dei componenti della Quarta Commssione consiliare permanente del Comune, presieduta da Angela Blasi, del presidente della Città Essenziale Giuseppe Bruno e del dirigente comunale Giuseppe Romaniello, la nuova ‘Stazione di Posta’ dell’Ambito Territoriale Sociale della Città di Potenza, uno dei tre centri multifunzionali previsti dal progetto finanziato con risorse PNRR per il contrasto alla marginalità estrema.

Quella di Potenza si inserisce in una rete regionale più ampia che comprende altre due Stazioni di Posta di cui una già attiva: a Matera, nella sede di Casino Padula, a Marconia di Pisticci, in attivazone, per l’Ambito Metapontino Collina Materana. Tre presidi distribuiti sul territorio che, nel loro insieme, coprono un bacino di 19 comuni e circa 200 mila abitanti, con l’obiettivo di offrire risposte integrate e coordinate alle persone in condizioni di fragilità.

Il progetto vede il Comune di Policoro nel duplice ruolo di Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale ‘Metapontino Collina Materana’ e di coordinamento del raccordo con gli Ambiti urbani delle città di Potenza e Matera, a conferma di un modello organizzativo basato sulla collaborazione tra territori e sull’integrazione dei servizi. All’interno della Stazione di Posta sono attivi servizi di prossimità e accompagnamento, tra i quali: fermo posta ed email personale, supporto per iscrizione anagrafica e documentazione, ascolto, orientamento e accompagnamento sociale e legale, deposito bagagli, mediazione linguistico-culturale, orientamento al lavoro e percorsi di reinserimento, servizi per l’igiene personale e lavanderia.

Il centro sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con aperture pomeridiane il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17.

“Una società che voglia essere concretamente inclusiva, deve muoversi nella direzione di non lasciare, nella quotidianità, nessuno indietro. Accompagnare, nelle attività di ogni giorno, persone che vivono situazioni di difficoltà per far sì che la condizione di marginalità non diventi un muro insormontabile nè un alibi per giustificare il disimpegno, ritengo che sia un dovere delle Istituzioni. Questo progetto è una risposta in questo senso e la collaborazione tra I diversi soggetti coinvolti un punto decisivo per il raggiungimento degli obiettivi che ci si è prefissati” dichiara il Sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca”.

“Creare, nella nostra città, un punto di prossimità come questo, significa generare percorsi di equità, avendo a cuore che ogni cittadino possa avere il proprio spazio e la propria dignità, senza lasciare indietro nessuno. L’obiettivo è prendersi cura degli ultimi per costruire una comunità che ascolta, accoglie e supporta” sostiene l’assessore alle Politiche Sociali Anna Grieco.

“Con l’apertura della Stazione di Posta a Potenza si rafforza una rete territoriale che prova a dare risposte concrete a bisogni spesso invisibili. Non si tratta solo di attivare servizi, ma di costruire luoghi accessibili, capaci di intercettare le fragilità e accompagnare le persone in percorsi di autonomia. Questo progetto dimostra come la collaborazione tra pubblico e terzo settore possa tradursi in interventi efficaci, mettendo al centro la dignità delle persone e il diritto a non restare soli”, ha dichiarato Giuseppe Bruno, presidente del Consorzio La Città Essenziale.

Una rete per l’inclusione. Il progetto rappresenta un modello di collaborazione tra enti pubblici e terzo settore, orientato alla costruzione di un welfare di prossimità. Le Stazioni di Posta non sono solo luoghi fisici, ma spazi relazionali in cui ricostruire fiducia, orientamento e possibilità, offrendo alle persone strumenti concreti per affrontare le difficoltà quotidiane e riattivare percorsi di inclusione sociale.

Contatti Stazioni di Posta – Numero verde: 800.53.0071 – Email: info.stazionidiposta@gmail.com