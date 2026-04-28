Multe e sanzioni stradali in Basilicata. Gli incassi dei Comuni: 3,7 milioni a Potenza, 2,5 a Ferrandina e centinaia di migliaia di € anche in altri centri

E’ di 3,7 milioni di euro la somma incassata dal Comune di Potenza nel 2025 per multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Lo ha certificato Facile.it su dati Siope, sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, aggiornati al 26 marzo 2026, e diffusi dall’Agenzia Ansa. Ma c’è una differenza abissale tra i due Comuni capoluogo di provincia. Complessivamente, infatti, hanno superato i 3,8 milioni di euro, per cui a Matera, gli incassi da multe stradali a carico delle famiglie sono stati poco meno di 96mila euro. Se si comparano i proventi registrati e il numero di abitanti residenti, la “multa pro capite” a Potenza è di 58 euro, a Matera appena 2 euro.

La classifica, però, riguarda anche gli altri enti locali della Regione. Ecco quel che è venuto fuori. Tra quelli che hanno incassato di più c’è Ferrandina (MT) che, a fronte di 7.922 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali pari a oltre 2,5 milioni di euro. Sempre in provincia di Matera si trovano i comuni di Pisticci, 16.864 abitanti e oltre 2 milioni di euro di incassi da multe stradali, e quello di Scanzano Jonico, 7.491 abitanti e quasi 1,4 milioni di euro. A Pomarico, 3.767 abitanti, i proventi da multe stradali sono stati pari a quasi 1,2 milioni di euro. Multe derivanti dalla gestione di autovelox in tutti i centri… milionari!

Per quanto attiene, infine, le assicurazioni auto, secondo l’Osservatorio RC auto di Facile.it, che calcola il premio di assicurazione RC auto medio e le sue variazioni negli ultimi 12 mesi, a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Basilicata occorrevano, in media, 527,99 euro, valore in aumento dell’1,4% rispetto a marzo 2025.

Fonte: Filippo Mele Blogspot