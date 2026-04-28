Due giovani lucani progettano un robot capace di monitorare i parametri vitali. Alunni di Baragiano finalisti a ‘Fabbricando’ in Friuli Venezia Giulia

L’Amministrazione Comunale di Baragiano ha espresso il più vivo e sentito orgoglio per lo straordinario traguardo raggiunto da due giovanissimi concittadini, Davide Salinardi (Classe I A, Scuola Secondaria) e Francesca Maria Galizia (Classe V A, Scuola Primaria). Il loro progetto, “Medicar – La tecnologia assistiva”, non solo è risultato finalista nel prestigioso concorso nazionale “Fabbricando” promosso dalla Danieli Academy, ma ha ricevuto una menzione d’onore speciale dalla Commissione valutatrice per il suo alto valore tecnologico e sociale.
Il Cuore del Progetto: Oltre la Tecnologia. Ciò che rende “Medicar” un’eccellenza non è solo l’uso sapiente delle competenze STEAM e della programmazione Arduino, ma la nobile motivazione che lo ha generato. Davide e Francesca hanno saputo trasformare un momento di dolore personale in una missione di speranza, progettando un robot capace di monitorare i parametri vitali (battito cardiaco, ECG, saturazione e temperatura) per aiutare chi soffre.
”Vedere il nome di Baragiano brillare a Udine, in un contesto di innovazione industriale così rilevante, è per noi motivo di immensa soddisfazione. Davide e Francesca sono l’esempio lampante di come la scuola possa essere il luogo dove il talento incontra la sensibilità. Un plauso speciale va alla docente Rosangela Pomponio per aver guidato con dedizione questa sfida e al Dirigente Scolastico per la lungimiranza educativa”, fa sapere l’amministrazione comunale.
redazione