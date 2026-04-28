Due giovani lucani progettano un robot capace di monitorare i parametri vitali. Alunni di Baragiano finalisti a ‘Fabbricando’ in Friuli Venezia Giulia

L’Amministrazione Comunale di Baragiano ha espresso il più vivo e sentito orgoglio per lo straordinario traguardo raggiunto da due giovanissimi concittadini, Davide Salinardi (Classe I A, Scuola Secondaria) e Francesca Maria Galizia (Classe V A, Scuola Primaria). ​Il loro progetto, “Medicar – La tecnologia assistiva”, non solo è risultato finalista nel prestigioso concorso nazionale “Fabbricando” promosso dalla Danieli Academy, ma ha ricevuto una menzione d’onore speciale dalla Commissione valutatrice per il suo alto valore tecnologico e sociale.

​Il Cuore del Progetto: Oltre la Tecnologia. ​Ciò che rende “Medicar” un’eccellenza non è solo l’uso sapiente delle competenze STEAM e della programmazione Arduino, ma la nobile motivazione che lo ha generato. Davide e Francesca hanno saputo trasformare un momento di dolore personale in una missione di speranza, progettando un robot capace di monitorare i parametri vitali (battito cardiaco, ECG, saturazione e temperatura) per aiutare chi soffre.

​​”Vedere il nome di Baragiano brillare a Udine, in un contesto di innovazione industriale così rilevante, è per noi motivo di immensa soddisfazione. Davide e Francesca sono l’esempio lampante di come la scuola possa essere il luogo dove il talento incontra la sensibilità. ​Un plauso speciale va alla docente Rosangela Pomponio per aver guidato con dedizione questa sfida e al Dirigente Scolastico per la lungimiranza educativa”, fa sapere l’amministrazione comunale.

redazione