Scuole lucane, il “Giustino Fortunato” chiude l’anno Erasmus con 96 mobilità in Europa

Si conclude con risultati significativi e un forte impatto educativo l’anno Erasmus+ dell’I.I.S. “Giustino Fortunato” di Rionero, guidato dalla Dirigente scolastica, Dott.ssa Antonella Ruggeri, che si conferma una delle realtà scolastiche lucane più dinamiche nel processo di internazionalizzazione.

Il progetto ha coinvolto complessivamente 96 partecipanti tra studenti, Dirigente Scolastica, docenti e personale scolastico, di cui 62 mobilità finanziate nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso l’azione “Realizzazione di scambi ed esperienze formative all’estero per studenti e per il personale scolastico”, collegata al potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027 e sostenuta dall’Unione europea – NextGenerationEU, e 34 mobilità realizzate nell’ambito del progetto di accreditamento Erasmus+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-000323572.

Le esperienze di mobilità hanno attraversato l’Europa, coinvolgendo Spagna, Francia, Finlandia, Paesi Bassi e Turchia, Danimarca, offrendo agli studenti importanti occasioni di crescita linguistica, culturale e personale attraverso il confronto con sistemi scolastici differenti e contesti internazionali altamente formativi.

Durante l’intero anno scolastico l’istituto ha ospitato diverse delegazioni straniere, ricambiando le esperienze di accoglienza e rafforzando relazioni di scambio e cooperazione internazionale.

Particolarmente significative sono state le ultime settimane, che hanno trasformato l’istituto in un vero crocevia europeo.

Il “Fortunato” ha infatti accolto due delegazioni straniere provenienti da Arévalo (Spagna) e da Ribérac (Francia), e proprio nel mese di aprile queste accoglienze hanno rappresentato l’ultima fase degli scambi, protagoniste di esperienze di scambio che hanno rafforzato il dialogo interculturale e la dimensione europea della scuola.

Il bilancio finale è ampiamente positivo: tra partenze, accoglienza e attività digitali, l’intero anno Erasmus ha rappresentato un’occasione di crescita diffusa per tutta la comunità scolastica, permettendo agli studenti di sviluppare competenze linguistiche, digitali e relazionali fondamentali per il loro futuro.

Il “Giustino Fortunato” si conferma così una scuola capace di guardare oltre i confini, formando cittadini europei consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro.