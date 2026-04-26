Sostegno all’istruzione per le bambine dello Yemen. Lotteria organizzata dall’Unicef Provinciale di Potenza

L’istruzione è emancipazione per le bambine e i bambini di tutto il mondo. E’ per questo motivo che per il secondo anno consecutivo il Comitato Provinciale Unicef di Potenza organizza una lotteria a premi a sostegno dell’ istruzione delle bambine dello Yemen.

Con grande generosità ben 42 attività commerciali, aziende privati cittadini hanno accolto il nostro invito e donato occhiali da sole professionali, soggiorni in B&B, pulizia odontoiatrica, tele, essenze per ambienti, profumi e tanto altro ancora.

Il costo di ciascun biglietto è di due euro e cinquanta e l’estrazione avverrà nella sede del Comitato in Piazza Emanuele Gianturco, 1, a Potenza il 30 giugno 2026, alle 9,30. I biglietti si possono acquistare presso la sede il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,00 alle 13,00 e potete anche telefonare al numero 0971472042.

“Accogliete con un sorriso i volontari Unicef che si avvicineranno per chiedere il Vostro contributo e siamo certi che la Vostra generosità farà il bene e Vi farà sentire bene. Grazie di cuore”, sottolinea Mario Coviello, responsabile scuola Unicef Potenza.