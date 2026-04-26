Autovelox alle porte di Potenza, sospesa ancora la rilevazione automatica della velocità

26 Aprile 2026 nessun commento 158 Dalla Basilicata

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 150/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 119/2026/PZ (Prot. CDG-0276632-U del 29/03/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del 15 maggio 2026.

 

 

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Claudio Buono

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