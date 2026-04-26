Autovelox alle porte di Potenza, sospesa ancora la rilevazione automatica della velocità

Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 150/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 119/2026/PZ (Prot. CDG-0276632-U del 29/03/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del 15 maggio 2026.