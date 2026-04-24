Team di giovani ricercatrici lucane conquista un finanziamento da 270mila € dal Ministero della Salute per un importante studio

Un team di giovani ricercatrici lucane, età media 35 anni, ha conquistato un finanziamento di ben 270.000 Euro dal Ministero della Salute. A darne notizia è il Crob di Rionero in Vulture. Il progetto di ricerca finalizzata presentato ha ottenuto: 9° posto su 340 proposte a livello nazionale, un punteggio di 9,50. Solo 80 progetti finanziati in tutta Italia.

Questo risultato riporta l’IRCCS CROB ai vertici della ricerca ministeriale dopo 15 anni. Un successo firmato dalla responsabile scientifica dott.ssa Luciana Valvano, dalla co-responsabile dott.ssa Rocchina Vilella e dalle collaboratrici dott.ssa Marisabel Mecca e dott.ssa Marzia Sichetti.

La sfida. Lo studio si concentrerà sulla risposta immunitaria per combattere patologie complesse come il Linfoma e il Mieloma Multiplo. Una ricerca d’avanguardia fatta nel cuore della Basilicata per migliorare le cure dei pazienti.

“È la dimostrazione che dal Mezzogiorno può emergere una ricerca capace di competere con l’innovazione scientifica nazionale” – le parole del Direttore Generale, Massimo De Fino.

Congratulazioni alle nostre ricercatrici! Orgoglio per la nostra terra e speranza per il futuro della medicina.

redazione