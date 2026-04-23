Nuovo incidente sul lavoro in Basilicata. A Ferrandina ferito grave un giovane

E’ molto grave l’incidente sul lavoro che si è verificato nella giornata di oggi a Ferrandina. Ad avere la peggio un giovane operaio: per lui si parla di alcune ferite gravi. L’incidente mentre il giovane era impegnato a lavoro. Al momento sono ancora in fase di accertamento le dinamiche di quanto accaduto e le eventuali responsabilità.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Necessario l’intervento anche di una eliambulanza, insieme alla Polizia di Stato e ai Carabinieri. Restano comunque serie e gravi le condizioni del giovane operaio rimasto ferito.

Claudio Buono