La Poesia del dolore (autentico) trova un nuovo cantore in Basilicata. E’ Donato Antonio Puntillo, ora nelle librerie e stores nazionali con la silloge poetica “Entelechia. Là dove il cuore s’incrina, fiorisce”

In un mondo, ostaggio delle oligarchie sovraniste e guerrafondaie, senza etica né morale, aventi per oracolo la Borsa, e per altare il denaro, trovare ancora qualcuno che coltivi la nobile arte della Poesia è fonte di speranza in un futuro migliore, avulso dalle brutture di questi tempi travagliati: mala tempora currunt. Noi questo qualcuno l’abbiamo trovato, anzi è lui che ha trovato noi facendoci pervenire una copia del suo libro, fresco di stampa, e si chiama Donato Antonio Puntillo, 49 anni, di San Fele, che a febbraio scorso ha pubblicato “Entelechia. Là dove il cuore s’incrina, fiorisce (Villani editore, euro 12, acquistabile anche con Carta cultura)”, silloge di 40 poesie suddivise in 5 capitoli, come tessere di un unico mosaico della realtà effettuale vissuta dall’autore, con l’altisonante prefazione della prof.ssa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica c/o l’Università degli Studi della Basilicata, ateneo che frequenta il nostro poeta, laureando alla Facoltà di Lettere moderne.

Il testo, presentato il 3 marzo scorso al Polo bibliotecario di Potenza, come dice la prof.ssa Del Puente nella sua dotta presentazione (pagg. 4-5): “raccoglie poesie che entrano nell’anima e la coinvolgono, a volte la feriscono. Non sono risparmiate immagini e parole dure, forti, ma, si sa la vita non è solo dolcezza e romanticismo. Il poeta ci trascina attraverso le sue poesie anche lì dove non avremmo voluto andare, costringendoci a riflettere su sentimenti e situazioni non certo facili, di quelli che preferiamo normalmente dimenticare o , comunque, non considerare (…)”.

Entrando nei dettagli, al netto di qualche lapsus calami (nel linguaggio corrente: refuso), favorito dall’ipovisione, notiamo che il Puntillo, attraverso un registro linguistico lessicalmente ricco, impreziosito da forestierismi, sofismi e citazioni colte, oltre ad un linguaggio icastico in versificazione libera/blank verse, fa largo uso dell’enjambement, per costringere il lettore a fare delle pause di riflessione, onde carpire quello che gli anglosassoni chiamano “ deep meaning”, ovvero il significato profondo delle parole, affinché esse non restino in superficie, nella sola funzione di significanti, ma entrino nella psiche del lettore, per creare stratificazioni semantiche cariche di significato.

Il Leitmotiv dominante di questo diario del dolore è la sofferenza (non solo personale: a Gaza, a Teheran etc.) nelle sue varie espressioni e trova il suo culmine nella penultima poesia della raccolta, a modello di calligramma (cap. V, non VI, come erroneamente riportato, pagg. 66-68), intitolata emblematicamente “Storia di Io”, seguita dalla sigla OCA1B, con esponente 15 (numero della nota esplicativa che rivela la diagnosi medica: Albinismo oculocutaneo di tipo 1B”. Una diagnosi-sentenza senza appello, purtroppo, per il povero Donato Antonio, che, in questa poesia in prosa, molto drammatica e struggente, rivela di avere una malattia genetica congenita, l’albinismo, per l’appunto, ossia quel difetto caratterizzato dall’assenza nel sangue di quel pigmento chiamato “melanina”, per cui la pelle, gli occhi e i capelli assumono una colorazione cinerea, con tutte le conseguenze e complicanze che si possono immaginare sia sul piano fisico che morale, non ultima, l’impossibilità di soddisfare pienamente tutti i bisogni contemplati nella famosa “Piramide di A. Maslow”. Da buoni romantici, per l’emozione ci limitiamo a riportare solo pochi versi molto eloquenti di questo componimento solo apparentemente ermetico, ma ricco di figure retoriche: “ (…) Sole posò sulle sue labbra le parole di un incantesimo/Io voglio/un racconto oltre le pagine/Scritto sul bianco,/su pezzetti di carta strappati dalla mia anima/Quello che mi ha reso diverso/Non vuol dire che non sia realtà e desiderio, vivi ogni istante, /Resta te stesso./ Che alcune cose sono come sono/ E che, a giudicarlo, o a tentare di cambiarlo, /Quando non se ne ha il potere, o semplicemente il diritto, /Risponde al pregiudizio: “Io sono albino”/E di questo, non doveva chiedere scusa a nessuno (…)>>.

La personificazione del sole, fonte di luce, calore ed energia che, invece, per le persone diversamente abili come Donato Antonio Puntillo, diventa il nemico numero uno, da evitare assolutamente, perché come ci spiega lui :<<(…) Che i suoi occhi non potevano accontentarlo./ La pelle si bruciò, seccatasi, strappata a pezzi/ (…) E realizzò che la sua pelle sarebbe rimasta bianca/Senza colori, senza amore. (…) >>.

Che cosa dire di più? Sono versi sofferti di parole vissute da chi, sovvertendo le regole di tutela della privacy, ha avuto il coraggio di rompere il tabù dichiarando apertis verbis la propria disabilità incolpevole. Un ottimo esordio: l’Ansatzpunkt dice che il talento c’è; la forza di volontà non manca e lo stoicismo neppure. Ad maiora, sperando che il folle delirio di onnipotenza e il bellicismo globalizzato, molto di moda, finiscano subito e si spendano più soldi per la Ricerca medica, piuttosto che per gli armamenti! Intelligenti pauca.

Prof. Domenico Calderone