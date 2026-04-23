In Basilicata la fuga dei laureati costa 200 mila euro per ognuno

I risultati di ‘Basilicata: Reshoring Talents’ con dirigenti, imprenditori, manager lucani

Perdere un singolo laureato significa per la Basilicata una perdita netta di 200.000 euro, a cui vanno aggiunti i costi indiretti legati al calo della qualità della vita, della sanità e dei servizi essenziali che derivano dalla perdita di competenze, con conseguente rischio di desertificazione. E’ questo uno dei risultati emersi dal progetto “Basilicata: Reshoring Talents”, azione strategica di Fondirigenti, condotta da Federmanager Basilicata e Confindustria Basilicata in collaborazione con Basilicata Press e Federmanager Academy, che ha lavorato sulla cosiddetta “fuga dei talenti”.

Sono state una settantina le interviste fatte a dirigenti, imprenditori e manager lucani (senior e junior) che vivono e operano in regione da un team coordinato dal professor Salvatore Garbellano.

La Basilicata – da taluni – è stata descritta come una “grande Rsa”, un “deserto” o una “terra di anziani”; da altri, specie dagli intervistati più giovani una possibile “Silicon Valley italiana” o un “Hub strategico del Mediterraneo”. Per invertire la tendenza e incentivare il ritorno dei talenti, le priorità sono quelle infrastrutturali, non solo opere fisiche, ma anche sociali e digitali. In particolare, sono ritenuti fondamentali i trasporti e la mobilità, servizi sanitari efficienti, asili nido e scuole per l’infanzia ritenuti “strumenti essenziali per contrastare il calo della natalità”. I giovani manager chiedono una maggiore efficacia e velocità di risposta istituzionale, troppo spesso frenata dalla burocrazia.

La richiesta collettiva è chiara: “una pianificazione strategica adeguata che metta a sistema eccellenze locali, università e centri di ricerca per creare un ecosistema attrattivo”. “Basilicata: Reshoring Talents” ora rivolgerà le sue domande a manager che vivono fuori regione e all’estero, nonché verso opinion leader in grado di raccontare la propria visione della Basilicata di oggi e di quella del futuro.

Fonte: ANSA