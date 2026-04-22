Nel Blues del Medioevo, oggi pomeriggio all’UniBas (Polo delle Scienze Umane) la presentazione del libro di Oldoni

22 Aprile 2026 nessun commento 162 Dalla Basilicata

Un Medioevo inquieto, attraversato da tensioni e contraddizioni, rivive nelle pagine di “Nel blues del Medioevo. Prima e dopo la Cometa”, di Massimo Oldoni (Donzelli). Il volume sarà presentato a Potenza, oggi mercoledì 22 aprile 2026, nella Biblioteca Centrale d’Ateneo “Vincenzo Verrastro” (Polo delle Scienze Umane, ore 16.30). Ne discuteranno con l’autore i docenti Unibas Alessandro Di Muro e Francesco Panarelli. Sarà un incontro dedicato a studenti, studiosi e appassionati di storia e letteratura. Medievista tra i più autorevoli in Italia, già docente alla Sapienza di Roma, Oldoni è noto per i suoi studi sull’oralità e sulle forme culturali “altre” del Medioevo, spesso trascurate dalla storiografia tradizionale. In questo libro Massimo Oldoni propone una chiave di lettura originale: il “blues” come cifra dell’inquietudine esistenziale che attraversa testi, autori e società medievali. Dalle cronache alle liriche, dai trattati alle narrazioni marginali, l’autore costruisce un percorso ricco e sorprendente, in cui emergono città, scrittori ribelli e integrati, intellettuali nevrotici e figure minori. Ampio spazio è dedicato anche alla stagione di Federico II, tra innovazione culturale e tensioni politiche. Ne risulta un affresco dinamico e attuale, capace di restituire la complessità di un’epoca spesso stereotipata.

La presentazione si inserisce nel ciclo di incontri promosso dalla BCA “L’autore nel Labirinto. Conversare di libri in Biblioteca”, dedicato a docenti e studenti universitari “ma anche – ha spiegato il Direttore della Biblioteca, Alessandro Di Muro – alla cittadinanza. Scaturisce dall’esigenza di aprire la struttura a una fruizione che travalichi l’aspetto legato alla consultazione di libri e riviste da parte di ‘addetti ai lavori’, offrendo a un pubblico più ampio l’occasione di incontrare autori scientificamente qualificati ma, al contempo, in grado di comunicare contenuti attraverso un linguaggio accessibile”.

Massimo Oldoni è uno dei maggiori studiosi del Medioevo latino. Professore emerito di Lingua e Letteratura Mediolatina presso l’Università di Roma “Sapienza”, Premio della Cultura 1986, studioso di fama internazionale, i suoi libri hanno aperto prospettive nuove su letteratura e storia del Medioevo, e sull’analisi dei testi. Fondamentali i contributi sull’immaginario medievale e i circuiti delle culture orali e popolari: Italia e Bisanzio alle soglie dell’anno Mille. Liutprando di Cremona (2000); Culture del Medioevo. Dotta, popolare, orale (2001); Gregorio di Tours, La Storia dei Franchi. I dieci libri delle Storie, 2 voll. (2005); Gerberto e il suo fantasma. Tecniche della fantasia nel Medioevo (2008); Giovanni di Hildesheim, La Storia dei Re Magi (2009); La  Descriptio victoriae Caroli di Andrea d’Ungheria (2009); l’edizione italiana della Cronaca di San Vincenzo al Volturno (2010). Ultimi libri: L’ingannevole Medioevo. Nella storia d’Europa letterature ‘teatri’ simboli culture, 2 voll. (2017); Gloria Magistri. Orizzonti letterali e orali della cultura mediolatina (2018); La Famiglia di Arlecchino. Il demonio prima della maschera (2021); L’incantesimo della scienza. Storia di Gerberto che diventò papa Silvestro II (2022); Essere Marta. Amori e guerre della donna nel Medioevo (2022). Ha scritto un romanzo Il mathematicus di Arles (2015) e molti libri di poesia, ultimi La fragile allegria (2018) e L’ora del tè (2022).

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Claudio Buono

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