Potenza, controllo straordinari in città. La Polizia identifica decine di persone e veicoli, due extracomunitari scoperti con droga

21 Aprile 2026 nessun commento 386 Dalla Basilicata

Nell’ambito degli interventi per la tutela della sicurezza urbana, sono stati messi atto servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino di Potenza, disposti dal Prefetto e pianificati dal Questore di Potenza.

L’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa e al rafforzamento della percezione di sicurezza, ha visto l’impiego di personale della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile.

I controlli si sono concentrati nelle aree caratterizzate da maggiore affluenza e aggregazione, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanile.

Nel corso del servizio sono state identificate 87 persone, 17 delle quali con precedenti di polizia e sono stati controllati 32 veicoli.

Durante le operazioni, due cittadini extracomunitari sono stati trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, successivamente sottoposta a sequestro amministrativo. I soggetti sono stati segnalati alla competente Autorità Prefettizia.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di individuare situazioni di irregolarità e soggetti sottoposti a misure di prevenzione, nei cui confronti sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

I servizi rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio volto a garantire sicurezza e legalità, con particolare attenzione alle zone centrali della città.

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Claudio Buono

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