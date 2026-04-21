Assicurazione moto, in Basilicata aumento di quasi il 15 % rispetto allo scorso anno. Potenza è la provincia meno cara

SEGUGIO.IT: NONOSTANTE LE IMMATRICOLAZIONI MOTO IN CALO (-6,1%) L’ITALIA SI CONFERMA PRIMO MERCATO EUROPEO PREZZO RC MOTO IN FORTE CRESCITA: +14,8% RISPETTO AL 2025

Per la prima volta dal 2013 – escluso il 2020, segnato dalla pandemia – il mercato italiano delle immatricolazioni di motocicli torna in negativo: nel 2025 sono state immatricolate circa 332.000 moto, con un calo del -6,1% su base annua.

Il calo è in parte spiegato dal forte incremento delle immatricolazioni registrato a fine 2024, legato all’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2025, della normativa europea Euro 5+. Una dinamica che si riflette anche nei principali mercati europei, seppur con intensità diverse.

La Germania registra la contrazione più marcata su base annua (-35,7%), con circa 160 mila veicoli immatricolati. Più contenuti i cali di Regno Unito (-19,3%) e Francia (-16,4%). In controtendenza la Spagna, unica nazione in crescita: nel 2025 le immatricolazioni hanno superato le 242 mila unità, segnando un aumento del +8,3% su base annua. Nonostante la crescita spagnola, l’Italia si conferma il primo mercato europeo per numero di motocicli immatricolati

Segugio.it – portale leader in Italia nella comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e credito – ha analizzato l’andamento del premio medio RC moto negli ultimi mesi. A marzo 2026 il costo medio di una polizza RC si è attestato a 389,20 €, in netto aumento rispetto all’anno precedente: l’Osservatorio assicurativo di Segugio.it evidenzia, infatti, un incremento del +14,8% su base annua del premio medio in Italia.

IN BASILICATA AUMENTO DEL +14,6% RISPETTO AL 2025. MATERA LA PROVINCIA PIÙ CARA

In Basilicata, a marzo 2026 il prezzo per l’RC Moto ha toccato i 305,24 € in media, per un aumento anno su anno pari al +14,6%, dato in linea rispetto alla media in Italia. Guardando al dettaglio provinciale, in quella di Matera i prezzi sono i più alti della regione, con una media di 307,04 €, mentre invece quella di Potenza è la meno cara, con una media registrata di 302,26 €. La provincia di Matera è quella dove si registra il rincaro maggiore, con un aumento del +16,8% anno su anno, mentre a Potenza l’aumento è pari al +13,3%.