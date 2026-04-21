A Potenza la cerimonia regionale promossa da Ente Pro Loco Basilicata del concorso nazionale Eplibriamoci

E’ in programma il 23 aprile 2026 a Potenza alle ore 10 presso l’auditorium Casa Bcc Basilicata in piazza Vittime del Lavoro la cerimonia regionale promossa da Ente Pro Loco Basilicata del concorso nazionale Eplibriamoci. La cerimonia regionale si svolgerà in occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’Autore con il patrocinio di Regione Basilicata, Apt Basilicata, Anci Basilicata, Corecom, Associazione Il Cielo nella stanza, Rete Associativa Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps, Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, grazie all’ospitalità ed al sostegno della Bcc Basilicata da sempre vicina alle attività di Ente Pro Loco Basilicata Aps. Lotta al bullismo e Cyberbullismo il tema del Concorso nazionale Eplibriamoci 2026, scelto dalla Rete Epli Aps, rivolto agli studenti delle scuole medie, con altre due sezioni: under 14 e autori inediti, che ha visto la partecipazione di numerosi istituti scolastici lucani, sia della Provincia di Potenza che della Provincia di Matera.

Nel corso della cerimonia regionale a cui prenderanno parte Giorgio Costantino Direttore generale Bcc Basilicata, Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps, Gerardo Larocca Presidente Anci Basilicata, Nino Cutro Presidente Associazione Il Cielo nella stanza, Maria Teresa Romeo Vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Assunta Mitidieri Presidente Corecom Basilicata e Mario Polese Consigliere della Regione Basilicata, saranno decretati i vincitori regionali delle tre sezioni che saranno finalisti del Concorso nazionale Eplibriamoci in programma a Roma il prossimo 7 maggio presso il Senato della Repubblica.

Per l’occasione sarà esposto il dipinto dal titolo “Libertá” realizzato dalla vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Maria Teresa Romeo in arte Oemor dedicato al concorso. “Ringraziamo i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli alunni e quanti hanno partecipato al Concorso Eplibriamoci sul tema Lotta al Bullismo e Cyberbullismo – dichiara Rocco Franciosa Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata – la Bcc Basilicata per il prezioso sostegno e le istituzioni per aver accolto l’invito alla cerimonia che vuole essere anche un importante momento di riflessione su una tematica purtroppo ancora molto attuale per cui bisogna continuare a tenere alta l’attenzione e l’impegno comune sensibilizzando tutti e in special modo le nuove generazioni”. Impegnativo è stato il lavoro di analisi degli elaborati da parte della giuria regionale composta da Maria Teresa Romeo componente giuria nazionale, Pina Passarella insegnante in pensione, Elenia Marchetto giornalista, Rossella Centrone Assessore del Comune di Venosa e Giosea Laviola psicoterapeuta. A tutti i partecipanti ed ai vincitori saranno consegnati l’Attestato di Merito a cura di Ente Pro Loco Basilicata Aps quale riconoscimento e ringraziamento per l’impegno profuso nel contrasto al bullismo e cyberbullismo in Basilicata.