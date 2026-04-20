Vite in Blu, ecco il libro di Giuseppe Lasala. Il poliziotto delle Volanti di Potenza racconta la realtà operativa e umana del servizio in divisa

Un libro che racconta in modo diretto la realtà operativa e umana del servizio in divisa, mettendo in luce responsabilità, sacrifici e impegno quotidiano al servizio della collettività. E’ questo il lavoro realizzato da Giuseppe Lasala, poliziotto delle Volanti in servizio presso la Questura di Potenza. Non solo questo racconto importante, ma anche il fine di questo progetto: i proventi della vendita saranno devoluti all’Associazione Vittime del Dovere. Il libro già da qualche settimana è disponibile su Amazon.

“Vite in blu” nasce dalla strada, ma non è un libro sulla strada. È il tentativo di raccontare cosa succede davvero dentro una divisa.

“Nel corso degli anni – ha dichiarato Giuseppe Lasala a melandronews.it – ho vissuto interventi, notti, incontri che durano pochi minuti ma che ti restano addosso per molto tempo. Ho capito che quello che si vede da fuori è solo una parte. Il resto è fatto di pensieri, decisioni prese in pochi secondi, dubbi che arrivano dopo e che spesso non racconti a nessuno. In questo libro ho raccolto storie ispirate a esperienze reali. Non volevo fare un elenco di operazioni di polizia, ma raccontare cosa rimane dopo: il lato umano, le emozioni, le fragilità. Perché dietro ogni intervento c’è sempre una persona, da una parte e dall’altra”.

Perchè ha scritto questo libro?

“Ho scritto questo libro perché sentivo che c’era una distanza troppo grande tra quello che facciamo davvero e quello che viene percepito. Spesso il lavoro delle forze dell’ordine viene visto solo nei momenti estremi, oppure raccontato in modo superficiale. Ma la realtà è fatta di sfumature, di situazioni complesse, di scelte che non sono mai completamente giuste o completamente sbagliate. Non è un libro per difendere la divisa, né per celebrarla. È un racconto onesto. Anche scomodo, a volte. Scriverlo è stato un modo per dare voce a tutto quello che normalmente resta dentro: episodi, sensazioni, riflessioni che difficilmente trovano spazio altrove.

Quella di realizzare un libro, appunto “Vite in blu”, nasce prima come podcast, “Tra cuore e distintivo”, disponibile gratuitamente su Spotify. Qui il poliziotto Lasala ha iniziato a raccontare episodi e riflessioni legate alla sua esperienza in divisa.

“Da lì – ha sottolineato – è nata l’esigenza di andare più a fondo, di fermare quelle storie sulla carta e dare loro uno spazio più ampio e strutturato non solo delle mie esperienze ma quelle di altri miei colleghi e colleghe in giro per l’Italia. Scrivere non è il mio lavoro, ma è diventato il mio modo per raccontare quello che vivo. Non da osservatore, ma da persona coinvolta, ogni giorno, in situazioni che ti mettono alla prova. Con Vite in blu ho cercato di costruire un ponte tra due mondi…quello di chi vive la strada e quello di chi la guarda da fuori”.

Come detto, il ricavato del libro sarà devoluto all’Associazione Nazionale Vittime del Dovere, a sostegno di chi ha pagato il prezzo più alto nell’adempimento del proprio servizio.

“Senza filtri. Senza retorica. Solo per come le cose sono”, dice Lasala.

Il libro è disponibile su Amazon cliccando qui.

Claudio Buono