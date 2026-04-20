Picerno, sarà ancora serie C. Raggiunta la salvezza nonostante la sconfitta all’Arechi

Nonostante la sconfitta – immeritata – di ieri sera all’Arechi di Salerno, il Picerno ottiene matematicamente la salvezza in Serie C con una giornata di anticipo. Un campionato difficile, con una serie di problematiche, che si è comunque chiuso con l’obiettivo prefissato, la salvezza. La squadra del patron Curcio ha comunque festeggiato dopo la sconfitta contro la Salernitana per 2-1, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.
Con 39 punti in classifica la squadra di mister De Luca ha festeggiato con i tanti tifosi giunti a Salerno.
Ultima partita casalinga domenica 26 aprile al Donato Curcio, contro il Sorrento, alle ore 18.
Claudio Buono