Picerno, sarà ancora serie C. Raggiunta la salvezza nonostante la sconfitta all’Arechi

20 Aprile 2026 nessun commento 816 Varie

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Nonostante la sconfitta – immeritata – di ieri sera all’Arechi di Salerno, il Picerno ottiene matematicamente la salvezza in Serie C con una giornata di anticipo. Un campionato difficile, con una serie di problematiche, che si è comunque chiuso con l’obiettivo prefissato, la salvezza. La squadra del patron Curcio ha comunque festeggiato dopo la sconfitta contro la Salernitana per 2-1, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.

Con 39 punti in classifica la squadra di mister De Luca ha festeggiato con i tanti tifosi giunti a Salerno.

Ultima partita casalinga domenica 26 aprile al Donato Curcio, contro il Sorrento, alle ore 18.

Claudio Buono

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Claudio Buono

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