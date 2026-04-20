Da poco scarcerato, viene scoperto con droga pronta allo spaccio. Giovane arrestato dalla Polizia a Potenza

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un soggetto straniero, privo di documenti e senza fissa dimora, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta da personale della Squadra Volante nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo del territorio. Gli agenti, transitando in una zona già nota per episodi analoghi, hanno notato un insolito movimento di veicoli provenienti da una strada secondaria solitamente frequentata dai soli residenti. Insospettiti, hanno deciso di procedere a un controllo più approfondito.

Nel corso delle verifiche, nei pressi di un’area isolata, hannoindividuato un uomo che, alla vista degli operatori, tentava di allontanarsi con atteggiamento sospetto. Prontamente fermato, risultava sprovvisto di documenti.

A seguito di un controllo dell’area circostante, gli agenti hanno rinvenuto, occultato sotto un masso, cinque involucri di sostanza stupefacente, nonché un ovulo più grosso, per un peso complessivo di circa 9 grammi. Nella disponibilità del soggetto sono stati inoltre trovati uno smartphone e una somma di denaro contante pari a 900 euro, ritenuta provento dell’attività illecita.

I successivi accertamenti hanno consentito di rilevare precedenti specifici per reati analoghi, nonché una recente scarcerazione con misura di divieto di dimora in altro comune.

Alla luce degli elementi raccolti e considerato il concreto pericolo di reiterazione del reato, il soggetto veniva tratto in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la locale casa circondariale, in attesa della convalida.

Le indagini sono ancora in corso e nei confronti dell’indagato vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.