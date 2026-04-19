Potentino, lotta alle truffe: Carabinieri e Guadianello insieme per evitarle con una grafica sulle bottiglie

Un gesto quotidiano e naturale come bere un bicchiere d’acqua, diventa da oggi un veicolo di sicurezza e consapevolezza. È questo il senso profondo del protocollo di collaborazione siglato presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza tra l’Arma dei Carabinieri e Acque Minerali d’Italia S.P.A., realtà d’eccellenza che, attraverso lo storico marchio “Gaudianello”, rappresenta uno dei simboli produttivi più rappresentativi del territorio lucano.

L’iniziativa nasce dalla volontà comune di raggiungere capillarmente le fasce più vulnerabili della popolazione, portando i consigli dell’Arma contro le truffe direttamente all’interno delle abitazioni: migliaia di confezioni d’acqua presenteranno un’iconica veste grafica istituzionale, un vademecum di prudenza e legalità da tenere presente nella quotidianità, ricordando a ciascuno l’importanza di fare riferimento, in ogni momento di dubbio, al Numero Unico di Emergenza 112.

In questo progetto, la “trasparenza” che definisce l’eccellenza delle acque del Vulture trova il suo perfetto corrispettivo nell’integrità di un’Istituzione che opera per il bene comune da oltre due secoli, creando una sinergia dove la chiarezza si fa metodo e messaggio.

Un merito profondo va riconosciuto alla sensibilità dimostrata da AMI Italia S.P.A., che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’Arma mettendo a disposizione le proprie linee di produzione e la propria imponente rete distributiva per questa finalità sociale. In tale cooperazione, la capillarità del marchio Gaudianello diventa lo strumento ideale per amplificare la presenza dei Carabinieri sul territorio, trasformando un bene primario in un messaggero di protezione che parla il linguaggio della cura e dell’attenzione costante.

La firma tra il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza Colonnello Luca D’Amore e il Plant Director di AMI Italia dott. Alessandro Galluzzo, non rappresenta quindi una semplice formalità ma la celebrazione di un modello virtuoso di responsabilità sociale in cui il pubblico e il privato convergono per un fine superiore.

Questa iniziativa testimonia come la tutela della legalità non conosca confini e possa viaggiare attraverso canali semplici e immediati, confermando che la sicurezza, proprio come l’acqua, è un bene comune da preservare attraverso la dedizione, la sinergia e la costante vicinanza a chi ha più bisogno di protezione.