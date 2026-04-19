Il Coventry di Frank Lampard promosso in Premier League. Festeggia anche la Basilicata: il massaggiatore della squadra è Carmine Pitta di Vietri di Potenza

Festeggia anche Vietri di Potenza la vittoria del campionato inglese da parte del Coventry. La squadra guidata da Frank Lampard – già storico centrocampista del Chelsea – ha vinto la Championship (la serie B inglese) ed è approdata nell’affascinante Premier League, equivalente alla Serie A italiana. Nel Coventry di Lampard, infatti, lavora un giovane professionsta di Vietri di Potenza. Si tratta di Carmine Pitta, classe 1995, che è il massaggiatore sportivo della prima squadra, appunto il Coventry City F.C.

E’ bastato il pareggio all’Ewood Park (con ben 7mila tifosi al seguito) per 1-1 per approdare in Premier League. Ben 86 punti in 43 gare (e con 3 giornate di anticipo): così la squadra di Lampard ha ammazzato il campionato, mettendo fine a una lunga attesa di 25 anni per la promozione in Premier che porta quindi anche la firma di Carmine Pitta.

“Ho l’onore di far parte, come massaggiatore sportivo della prima squadra, del Coventry City F.C. guidato da Frank Lampard. Con il pareggio in casa del Blackburn , dove sono venuti in migliaia da Coventry a supportarci, siamo ufficialmente in Premier League! Un traguardo atteso da tanto tempo in questa città, e non avrei mai pensato di far parte di un team composto, prima che da grandi professionisti, soprattutto da persone grandiose. Una storia fantastica e unica, che ripaga tutti gli anni di dedizione, passione e sacrifici fatti partendo da zero. Dedico questo enorme successo a chi mi ha sempre sostenuto. Ai miei amici, alla mia famiglia e soprattutto a mio Padre, che avrebbe festeggiato con me oggi e a cui devo i valori che mi guidano ogni giorno”. Queste le parole che il giovane massaggiatore vietrese ha scritto sui social.

Pitta lo scorso anno è stato protagonista di una esperienza indimenticabile. Vale a dire il massaggiatore ufficiale della squadra dei YouTube Champions durante il Sidemen Charity Match 2025 (nella foto a destra). Un evento straordinario che ha riunito alcuni dei più grandi content creator per uno scopo benefico. Il match si disputò al Wembley Stadium davanti a 90mila spettatori.

Tanti i messaggi di congratulazioni e apprezzamento sono giunti a Pitta dai suoi concittadini, appena avuta la notizia appresa dai social.

Claudio Buono