Vietri di Potenza ospiterà la 4ª Edizione del Galà del Calcio Lucano. Appuntamento alla Piscina del Sole

Vietri di Potenza ospiterà la 4ª Edizione del Galà del Calcio Lucano. Nei prossimi giorni verrà svelata la data

Il Galà del Calcio Lucano sarà di scena per la sua 4ª Edizione in una cornice di straordinaria bellezza: Vietri di Potenza, cuore pulsante della Valle del Melandro che ospiterà la manifestazione nella suggestiva “Piscina del Sole”, un luogo immerso nel verde che regalerà un’atmosfera particolare e mozzafiato. L’Amministrazione Comunale della cittadina lucana ha sposato con grande entusiasmo l’idea di ospitare la 4^ Edizione di questa festa dello sport.

Questo evento che è stato ideato e pensato da Antonio Vuolo e Michele Benedetto, due ex calciatori che hanno calpestato in lungo e largo i campi di tutta la Basilicata darà ancora una volta spazio e premi alle eccellenze calcistiche della nostra regione. Antonio Vuolo e Michele Benedetto hanno saputo trasformare una semplice idea in una delle kermesse sportive più attese dell’anno. Il Galà riunirà tutto il movimento calcistico lucano — dalle categorie dilettantistiche ai settori giovanili, fino alle eccellenze femminili.

Durante la serata saranno premiati i migliori giocatori dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, oltre agli Under 15 e Under 17, con riconoscimenti speciali alla carriera e alla memoria. Non mancherà la parte “rosa” del Galà, con le Top 11 del campionato di Eccellenza femminile, simbolo di un calcio lucano sempre più in crescita.

A rendere ancora più interessante la serata sarà la presenza di istituzioni politiche e sportive che da anni sostengono e valorizzano questa manifestazione, ormai riconosciuta come la più bella celebrazione calcistica della nostra terra.

Come da tradizione recente, anche quest’anno la conduzione dell’evento sarà rigorosamente dipinta di rosa: eleganza, professionalità e carisma saranno affidati a figure femminili che rappresentano l’anima pulsante del Galà. I nomi ed i volti delle presentatrici saranno svelati solo qualche settimana prima dell’evento. Pur mantenendo il calcio al centro del racconto il Galà del Calcio Lucano abbraccia tutte le espressioni sportive promuovendo i valori dell’inclusione, della formazione, del fair play e della partecipazione attiva allo sport a 360°.

Il Galà del Calcio Lucano 2026 è il più importante evento multidisciplinare dedicato al mondo del calcio della nostra regione con la cerimonia che promette anche confronti di crescita collaterali dedicati a questa pratica sportiva. Le pietre miliari del Galà Antonio Vuolo e Michele Benedetto promettono emozioni, riconoscimenti e sorprese, in un contesto che unisce sport, territorio e passione — gli ingredienti che da quattro edizioni rendono questo evento un appuntamento imperdibile per tutto il calcio lucano.